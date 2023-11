Barbie Natale al Castello di Lunghezza

Polvere rosa al Castello di Lunghezza per il Barbie Natale, perchè anche Santa Claus è stato conquistato dal successo della pellicola cinematografica, campione di incassi al botteghino, dedicata all'idolo delle bambine. Ad affiancare renne, elfi e fate ci sarà proprio questo fenomeno "total pink" che permetterà alle piccole fan di assistere allo show live delle Principesse Rock e di ricevere, solo per coloro che entreranno con un costume a tema, un ingresso gratuito per il week end successivo.

Il fantastico Castello di Babbo Natale colorerà il suo viaggio tra le suggestive atmosfere che vedranno all'opera tanti personaggi: Elfi, BabboNataline, fate, orsi polari, abeti e pupazzi di neve viventi, acrobati e magiche sfere volanti, principesse e supereroi, renne e perfino una incursione della Befana che accoglierà i visitatori nel suo covo segreto.

Nell’antico maniero alle porte di Roma grandi e piccini potranno visitare: la grande slitta, la pinacoteca di Babbo, la sua sala da pranzo, la specialissima camera da letto e lo studio presidiato dall'affascinante Renna segretaria e ancora l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, la casa del cioccolato, il villaggio degli Elfi, il magico Presepe per poi incontrare dal vivo Babbo Natale in persona nella grande e maestosa Sala del Trono del Castello.

Nel week end sarà possibile, inoltre, giocare e divertirsi con gli spettacoli musicali: caccia al Grinch, nel Regno di Frozen, l’omaggio delle principesse, danze e balli con Elfi e Babbonataline, la danza del fuoco, l’Elfovolante, la sorpresa dei Babbi Colors, la carrozza di Cenerentola, la stupenda voce dell’Elfa canterina, le magiche bolle di Viviana, signora dei boschi. Una esperienza da non perdere per una full immersion nel regno di Santa Claus ricco di fantasia e scenografie, tra le più interattive e fantastiche che possiate immaginare per far sognare i bambini.