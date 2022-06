Barbato, il primo concerto in full band a Roma

È previsto per il 25 giugno il primo concerto di Barbato in full band nella capitale: un appuntamento con la musica d’autore, in bilico tra l’indie e pop d’autore. Il cantautore campano porterà dal vivo i suoi ultimi singoli, DOMENICA e LIVIDI, alcuni inediti e una selezione dei brani del suo progetto precedente, Godo’. Con lui, sul palco, Andrea Moreno alla chitarra, Ludovica Grisolia al violino e alle tastiere, Andrea Parente al basso e Francesca Prattico alla batteria.



Sabato 25 giugno

BARBATO live @Le Mura

Inizio ore 21.30, ingresso 5 euro

Indirizzo: via di Porta Labicana n.24



Dopo gli spazi assolati di domenica, Barbato è tornato con il singolo Lividi, un brano energico e profondo, dedicato alla precarietà dei nostri tempi che pervade - anche e inevitabilmente - i rapporti umani.



Lividi, come Domenica, nasce dalla sua felice collaborazione con l’etichetta indipendente genovese Pioggia Rossa Dischi: parla della fatica che facciamo per rimanere in equilibrio, tra opinioni e rimorsi, coinvolti in relazioni che talvolta ci fanno sentire perduti. La ricerca di un senso di stabilità, che non ci faccia per forza sentire soli davanti alle questioni della vita, è come una lunga camminata, che possiamo affrontare senza ansie solo se accettiamo di lasciarci andare, concedendoci senza riserve.



Lividi è stato registrato a Le Nuvole Studio, missato agli Indigo Studios di Palermo da Fabio Rizzo, masterizzato agli Schuller Sound di Valencia da Pablo Schuller e ha visto la produzione artistica di Massimo Blindur De Vita.



Barbato è un cantautore campano, capace di trasporre in musica e parole emozioni complesse, senza avere la necessità di costruire testi macchinosi e cercando, allo stesso tempo, un sound che vesta perfettamente l’indie contemporaneo, tra contaminazioni rock, pop e folk.