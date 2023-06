"Amore Bestiale Tour", Barbascura X a Ostia Antica Festival

Barbascura X con il suo Amore Bestiale Tour, il 4 luglio sarà al Teatro Romano di Ostia Antica, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, Davide Dose per Do7 Factory e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative.

Barbascura X è un chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV per Dmax, Rai, Comedy Central, performer teatrale, scrittore di libri bestseller con diverse ristampe, cantautore e youtuber italiano originario di Taranto.

È considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica.

È il vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon Il genio non esiste (e a volte è un idiota).

Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione scientifica, oltre che monologhista satirico/stand-up comedian per Comedy Central.

Nel 2022 intraprende il tour “Amore Bestiale” nei teatri di tutta Italia, con uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età divertente e fresco, seppur trattando sempre temi di divulgazione scientifica, che lo porterà ad avere numerosi soul out già dopo pochi minuti dall’annuncio delle date stesse.