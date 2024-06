Baraonna a Jazz & Image Parco del Celio

Jazz& Image, nello scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta lunedì 24 giugno, Baraonna, quartetto vocale storico: Vito Caporale, Delio Caporale, Daphne Nisi, Eleonora Tosto. Special guest: Amedeo Ariano, alla batteria, e Dario Rosciglione, al contrabbasso, una ritmica d'eccezione.

I Baraonna, con Vito Caporale al pianoforte e agli arrangiamenti, eseguiranno un repertorio-centrifuga di jazz, swing, mediterraneità e canzoni d'autore. Intrecci vocali e polifonie acrobatiche. Trenta anni di attività nei concerti, nei festival, nella produzione discografica, nel teatro musicale e nelle trasmissioni radiofoniche e televisive. Si distinguono per la capacità di sapersi sempre rinnovare nel tempo, ricercando nuove forme espressive e suggestioni musicali in continua evoluzione.

Collaborano con grandi artisti del panorama musicale italiano (Claudio Baglioni, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Paolo Conte, Renzo Arbore, Renato Carosone, Pino Daniele, Mango, Mario Lavezzi, Tullio De Piscopo, Fred Bongusto), e dell'ambito jazzistico (Stefano Di Battista, Alessandro Tomei, Andy Bartolucci, Pippo Matino, Pietro Iodice, Gianni Savelli, Claudio Corvini,Lionel Hampton etc) I Baraonna, oltre all'attività concertistica, sono spesso in scena, in teatro, con Pino Insegno, Maurizio Battista,Michele Placido, Catherine Denevue, Pippo Franco ed altri big del teatro italiano.