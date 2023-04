Báraka trio in concerto al Charity Café

Báraka è un luogo di ascolto e di ricerca. Il repertorio è costituito da rivisitazioni di brani d’altri, che spaziano da Thom Yorke a Prince, da Bill Evans a Caetano Veloso, da Bjork ad Edu Lobo, da Desmond Stone a Duke Ellington, dall’antica tradizione gregoriana alla canzone napoletana. La formazione sarà in scena venerdì 7 aprile al Charity Café di via Panisperna e sarà composta da Diego Caravano al piano e voce, Francesco poeti al basso e alla chitarra e Alessandro Marzi alla batteria.



Line-up

Diego Caravano: piano & voce

Francesco Poeti: basso, chitarra

Alessandro Marzi: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

