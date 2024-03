"Bar Mooda", lo spettacolo al Teatro Lo Spazio

Avete presente una sit-com? Sì, però a teatro e con meno soldi. Adesso immaginate un bar di buona nomea e dal servizio impeccabile. Bene, scordatevelo. Il Bar Mooda è un posto lontano dai riflettori del sabato sera, impallidito da qualche lampione alla periferia della città. Il vuoto abituale tra i tavoli ricorda, a ragione, quello esistenziale delle anime di chi ci lavora: una proprietaria sfaticata, una cameriera nevrotica e un'altra più ingenua, a cui viene l’idea di ospitare musicisti emergenti per dare una svolta al locale.

La compagnia nasce a Roma nel 2020 su iniziativa di un gruppo di giovani attrici e musiciste con l’obiettivo di creare un luogo di incontro per unire diversi linguaggi artistici. Tutto è nato dall’esigenza di trovare delle occasioni per i musicisti emergenti di farsi ascoltare. Grazie all’incontro con quelle che sono poi diventate le protagoniste dello spettacolo, è nata l’idea del Bar Mooda: uno spazio scenico nel quale esprimersi liberamente. Una volta delineata l’idea del progetto, la compagnia si è naturalmente allargata fino a comprendere altre figure artistiche.

Nello specifico, oltre alle tre attrici protagoniste Arianna Aloi, Valeria Cavaliere e Martina Colaprico, al Bar Mooda lavorano: Giulia Annecchino, Paola Consagra, Martina De Santis, Aurora Elisei, tutte musiciste e tutte impegnate nella produzione, amministrazione, scenografia e musiche; la drammaturgia è di Sara Canfailla, Rebecca Gatti, Angelo Martucci e Angelo Curci, quest’ultimo impegnato anche alla regia insieme a Francesca Florio. Il Bar Mooda è popolato davanti e dietro le quinte da artisti emergenti: oltre alla compagnia, il format prevede infatti che ogni sera vengano ospitati attori o attrici guest coinvolti nelle vicende delle protagoniste, e nuovi musicisti emergenti, il tutto con l’obiettivo di creare cooperazione e presentare artisti e artiste emergenti a un pubblico a cui magari manca solo l’occasione di conoscerli. A novembre del 2021 il progetto Bar Mooda vince il bando promosso dall’Associazione “Amici di Monika”.

Il 19 aprile 2023 va in scena una puntata pilota del progetto presso il Teatro Eduardo De Filippo, all’interno del laboratorio di alta formazione artistica “Officina delle arti Pier Paolo Pasolini”, a Roma. Tra gennaio e maggio 2024, la prima stagione di Bar Mooda va in scena in per 4 episodi presso il Teatro Lo Spazio, a Roma.