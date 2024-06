"Bar Campioni" edizione 2024: dove c’è un bar c’è un teatro

La Città Ideale torna con il format innovativo “Bar Campioni” - edizione 2024 dedicata a miti e leggende dello sport italiano. Dopo un primo appuntamento commemorativo con “Ago - Capitano Silenzioso”, andato in scena il 30 maggio scorso, in occasione deel trentennale dalla scomparsa dello storico Capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, torna il format Bar Campioni, lanciato nel 2023 da La Città Ideale per volontà del suo direttore artistico Fabio Morgan.

La seconda edizione vuole celebrare i volti che hanno costellato vicende legate a doppio filo con lo sport e le leggende dello sport italiano nell’anno degli Europei di Atletica Leggera svoltisi a Roma e con le Olimpiadi estive ormai alle porte.

Saranno affrontate due storie forti ed emozionanti, capaci di entrare dentro non solo all’attività sportiva, ma anche all’anima dei personaggi raccontati, analizzando e portando alla luce gli angoli più reconditi del loro pensiero.

Il programma

Il 5 luglio alle ore 18.30 presso il Bar La Certosa andrà in scena lo spettacolo “Corri – Dall’Inferno a Central Park”, ideato e prodotto da Loftheatre, tratto dall’omonimo best seller del giornalista Roberto Di Sante, insignito del prestigioso “premio Alda Merini per la poesia e la letteratura”. Con la regia di Ferdinando Ceriani, l’attore Sebastiano Gavasso ripercorre la vita, a tratti drammatica, di Aldo Amedei che riemerge dal “pozzo buio” della depressione grazie alla corsa.

Dopo un anno di sacrifici, combattendo i suoi demoni interiori e aggrappandosi alla vita con le unghie e con i denti, Amedei riesce nell’impresa straordinaria di rientrare nel novero degli atleti che hanno partecipato e concluso una Maratona di New York, la più iconica ed importante della categoria. Amedei, così come l’autore del romanzo, ritrova sé stesso ed una strada da percorrere per uscire dal suo tunnel “sputando l’anima lungo le strade piene di fatica, angeli e avvoltoi. – concordano Roberto di Sante e Ferdinando Ceriani – Tornando alla vita, alla passione, ai sogni. Una storia sulla corsa ma non solo, fatta di salite crudeli e discese dolcissime, capace di lanciare un filo magico a chi si è inabissato”. Il racconto è accompagnato magistralmente dal violoncello di Giovanna Famulari, eco emotiva delle parole di Aldo.

Geremia Longobardo, attore ed ex pallanuotista, porterà in scena il 20 luglio alle ore 20.30 presso la piscina della Polisportiva Villa De Sanctis, lo spettacolo “Uno contro Zero” scritto da Franco Cossu e diretto da Rosario Giglio, la straordinaria vita e carriera di Vincenzo (Enzo) D’Angelo che, come spesso accade nella storia di uno sport che non ha memoria, non sempre ha trovato la celebrazione che avrebbe meritato.

Colonna portante della Nazionale Italiana, col Settebello D’Angelo ha collezionato un Bronzo ai Mondiali di Calì del 1975 ed un Argento Olimpico alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma ha arricchito il suo palmares con i titoli di club ottenuti con la Canottieri Napoli: 5 Scudetti (di cui uno da allenatore) ed una prestigiosa Coppa Campioni.

Nella sua incredibile carriera ha giocato anche per la R.N. Napoli e ha allenato Vomero, Pro Recco (con cui ha raggiunto una storica vittoria di Supercoppa LEN), Catania e Fiorentina. “Ma - precisa Longobardo - non è una biografia. È piuttosto un viaggio evocativo di emozioni, gioie, dolori, perché la vita si gioca sempre come quella particolare fase tecnica della pallanuoto che vede l’attaccante solo davanti al portiere, uno contro zero, dove lo zero è il tutto, l’eterno, anche la morte.”

Fabio Morgan, direttore artistico La Città Ideale, racconta così l’evento: “Quest’anno, dopo aver inaugurato la stagione del format con una replica commemorativa di "Ago - Capitano Silenzioso” di Ariele Vincenti, abbiamo voluto ospitare due straordinarie storie non solo sportive ma di uomini altrettanto straordinari, raccontate in maniera magistrale dagli attori coinvolti con il sostengo di un comparto autoriale in grado di entrare nel profondo delle vite ripercorse. Bar Campioni torna con due fiori all’occhiello capaci di andare oltre, così come vogliamo fare, al concetto di teatro come luogo, portando lo sport nei bar e nei circoli, là dove lo sport è di casa. Il ringraziamento va a tutte le persone e gli enti coinvolti nell’iniziativa ed al pubblico che, col suo sostegno continuo, rende possibile tutto ciò”

Lo spettacolo “Corri - Dall’Inferno a Central Park” andrà in scena il 5 luglio alle ore 18.30 presso il Bar La Certosa, Largo Dei Savorgnan, 1. Il secondo appuntamento è con “Uno contro Zero” il 20 luglio alle ore 20.30 presso la piscina della Polisportiva Villa De Sanctis, Via dei Gordiani, 5. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.