Bande de femmes 2023

Bande de femmes è una gang di donne, ma anche un gioco linguistico con Bande dessinée, è un festival di fumetti e illustrazione, a partire dalle artiste, illustratrici e fumettiste donne. Ma è soprattutto un’occasione di dibattiti, di circolazione di arte, libri, idee.

Oltre alle presentazioni “animate”, che coinvolgono artiste, scrittrici e studiose, l’intento è di portare la creatività tra le strade e i palazzi del Pigneto, uno dei polmoni culturali della città. L’idea di un festival di fumetti e illustrazioni nasce dalla volontà di creare un circolo virtuoso di cultura e socialità che, a partire dalla narrativa e dai fumetti, possa parlare e far parlare dei temi che ci interessano da sempre: corpi divergenti e scritture delle donne, politica e tematiche LGBTQI+.

Il Festival si svolge nel quartiere Pigneto a Roma - dal 15 giugno al 10 agosto 2023 - e nasce dall’esperienza decennale della libreria Tuba: si dispiega sul territorio urbano del Pigneto con eventi in via Pesaro e negli spazi culturali e creativi di zona (Notte a colori). Il progetto Bande de Femmes promuove una rassegna gratuita in spazi pubblici con la finalità di promuovere il dialogo sociale e interculturale, valorizzare la pluralità e la diversità, l’inclusione e la coesione sociale del quartiere Pigneto a Roma.

Anche quest’anno sono previste presentazioni ‘animate’, con traduzione Lis in diretta, traduzioni dalle lingue straniere, live painting con artist3 di varie nazionalità e incontri di vario genere – da Eccentriche, alla scoperta di storie che hanno rotto con le convenzioni, a Dialoghi d’autrici, con la presentazione di un fumetto, passando per Matite fuori dai cardini, per stimolare dibattiti sui femminismi disegnati, fino alle Matite esordienti, per conoscere nuove proposte, Bio/grafiche, un tuffo nell’auto-narrazione a fumetti e Sceno/grafiche, un’immersione in mondi altri, tra arti, immaginari e nuovi linguaggi.

Foto da una passata edizione di Bande de femmes.