BandaJorona in concerto per la Festa della Resistenza 2024

Sempre in prima linea nel ricordo della lotta per la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, quest'anno BandaJorona torna in concerto il 25 aprile a chiudere le tre giornate della Festa della Resistenza. Secondo anno consecutivo in cui Roma Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale con circa 80 appuntamenti tra lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre, per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana nei luoghi della città in cui i partigiani hanno combattuto ottant’anni fa.



Alle 20:30 nella "Piazza Coperta" di Arco di Travertino (ingresso da via Collegentilesco, 10), preceduti dall'intervento di Corrado Augias e Michela Ponzani, tra gli altri, e seguiti dallo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini, BandaJorona presenterà un programma musicale speciale per l'occasione, una carrellata di canti tradizionali della Resistenza riattualizzati in un eclettico stile folktronico a pura energia di sintetizzatori e campionamenti in dialogo con la voce caparbia della "Jorona" e un emozionante organetto folk.

BandaJorona sarà sul parco in formazione trio con Bianca Giovannini "la Jorona" alla voce, Felice Zingarelli "FelynX FX" a tastiera e virtual instruments, Francesco Berrafato all'organetto.



BandaJorona abbraccia testi che spaziano dal sociale al privato e dal politico al popolare, dando vita a un progetto innovativo in cui l’elettronica incontra il folk e il neo-folk di matrice capitolina. L’evoluzione costante della ricerca su suoni e testi del gruppo, con storia più che ventennale, fa migrare la musica di tradizione e di ricerca verso contesti sonori e ritmici a massima potenza di bpm, con intenso utilizzo di campionamenti e sintetizzatori in dialogo energetico con un organetto narrante. La partecipazione collettiva alla produzione musicale si apre sullo scenario sperimentale e cantautorale del gruppo, che matura una più ampia ricerca intellettuale e artistica, avendo sempre come traghettatrice la voce e la personalità della Jorona, fondatrice e storyteller del gruppo.



L'attività di costante elaborazione, l'apprezzamento di critica e pubblico e le performance artistiche sempre originali inseriscono il gruppo di diritto tra i maggiori esponenti della Nuova Canzone Romana, con la stessa caparbia intenzione di sempre: cantare ancora la realtà di questo nostro frastagliato presente.



La Festa della Resistenza di Roma 2024, nel cui contesto si terrà il concerto della BandaJorona, è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con la collaborazione dei Municipi V e VII, dell'Istituzione Biblioteche di Roma, delle Associazioni della Casa della Memoria e della Storia, dell’Archivio Flamigni, dell'Associazione Cittadini del Mondo e delle reti di Associazioni culturali e territoriali Q44 e Ottava Zona – Memoria Est con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.



Il programma completo dei tre giorni è raggiungibile online all'indirizzo: https://culture.roma.it/festadellaresistenza/