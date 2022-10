Banda Connemara in concerto a Centrale Preneste

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento con la musica per la rassegna a ingresso libero YOU. TheYOUng City a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma): venerdì 28 ottobre alle ore 21.00 Banda Connemara si esibisce nel concerto Viaggio nel mondo celtico.

Sul palco i musicisti: Massimo Ponti (violino), Becky Tavani (voce e flauto traverso), Matteo Montaldi (fisarmonica), Iacopo Fiorio (chitarre), Jacopo Narici (percussioni) e Daniele Sechi (batteria). Romana, attiva con live, apparizioni televisive e un disco prodotto, la Banda Connemara rivisita il mondo del folk celtico attraverso l’esecuzione di brani della tradizione irlandese, scozzese, gaelica e bretone.

YOU. TheYOUng City rassegna multimediale con spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro prosegue fino a dicembre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2022 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.