Bambuse presenta il live di Bipuntato a Mediterraneo al MAXXI

L’appuntamento con l’arte e la musica femminile torna giovedì 24 settembre nel giardino di Mediterraneo al Maxxi, dall’aperitivo fino a tarda notte per salutare l’estate con una edizione dedicata alla musica italiana.

La rassegna ospita per la prima volta la giovane artista romana Bipuntanto che si esibirà in uno speciale show case voce e piano. Beatrice ha fatto capolino nella scena indi nazionale con la pubblicazione del singolo “Bombe” e l’apertura del concerto di Carl Brave. Con il suo primo album “Maltempo”, uscito proprio durante il lockdown per la V4V records, fatto di storie vissute tra elettronica, dream pop e r’n’b, si conferma una delle cantautrici più emozionanti e vere del momento.

Bambuse va in scena nei rinnovati spazi esterni di via Guido Reni, con la massima attenzione alla sicurezza degli ospiti ma con il desiderio di tornare a condividere sapori e musica per una nuova socialità. Contenuti musicali, proiezioni e performance per dare voce alla produzione artistica al femminile, con un occhio di riguardo a cibo, cocktail e all’emozione ritrovata di un chiaro di luna nell’estate romana.

Chi è Bipuntato

Bipuntanto nasce a Roma ma vive la maggior parte della vita in località marittime. Tra fritture di pesce e ristoranti indiani sulla Prenestina apprende l’antica arte del dream pop, e collabora con alcuni esponenti della scena romana (Carl Brave, Pretty Solero, Ugo Borghetti). Tra synth nostalgici e un mood Bubble Wave, racconta di cose semplici, incidenti esistenziali e altri disastri emotivi. Il suo primo album si chiama Maltempo, è uscito il 6 marzo su V4V Records / The Orchard / Peer Music. La sua voce ha fatto capolino nella cosiddetta “scena romana” con la pubblicazione del singolo “Bombe”, pubblicato a maggio 2019, seguito da “Berretti” e “Bestia”.

Già dai primi tre singoli, lo stile cantautoriale con forti elementi di elettronica, dream pop e r’n’b di Beatrice è molto delineato e raccoglie una discreta quantità di pollici in su da parte di pubblico e critica. Questo la porta a fare le prime date in giro per l’Italia, poche ma su palchi di rilievo come il Siren Festival di Vasto, l’Indigeno Fest, il Rock In Roma in apertura a Carl Brave e allo Sziget Festival. MALTEMPO, l’esordio discografico della giovane artista romana è un insieme di storie, vissute o immaginate da persone che si muovono da un punto all'altro della vita costruendo un mosaico di ricordi, fatto di disordine, contraddizioni e suggestioni impulsive. In queste otto tracce la scrittura di Bipuntato ha incontrato la produzione di Valerio Ebert, connubio perfetto, capace di fondere il pop malinconico con un R&B elegante, che sa emozionare già dal primo ascolto.

FEMALE CUT è un’associazione di promozione sociale tutta la femminile che promuove il talento delle donne nel Lazio. Nata nel gennaio del 2008, FemaleCut ha realizzato migliaia di eventi di grandissimo richiamo, tutti dedicati esclusivamente alla produzione al femminile nella musica, arte, video, performance, moda e fotografia.

UVA | DELICIOUS MARKETING è un’agenzia di comunicazione e organizzazione eventi con sede a Roma. Un gruppo di giovani professionisti accomunati dalla passione per il cibo e le cose belle della vita. Una voce nuova capace di raccontare l’enogastronomia con un linguaggio contemporaneo e al passo con i tempi.

Qui l'evento Facebook