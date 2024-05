"Bambini botanici" al Museo Orto Botanico di Roma

Prezzo non disponibile

Chi popola il nostro giardino? La seconda edizione di Bambini Botanici torna sabato 25 e domenica 26 maggio e invita i più piccoli al Museo Orto Botanico di Roma per scoprire l’incredibile varietà di esseri viventi che popola felicemente vasi, alberi, prati, giardini e tutti gli spazi verdi della città.

Ad avventurarsi nei misteriosi mondi vitali di diverse creature per sperimentare ancora una volta il benessere emotivo e fisico di una positiva connessione con la natura, vero mantra dei nostri tempi.

In questa nuova avventura, i bambini botanici saranno stimolati a:

connettersi con la natura e addentrarsi nella sua complessità e nel suo mistero

provare la forza e la potenza di piccoli esseri non solo da guardare, consumare o ignorare

misurarsi con tutta la natura, anche paurosa, che possono trovare in città

identificare il mondo naturale, perché un nome non solo suscita meraviglia o accresce la conoscenza, ma permette di creare una relazione etica e fantasiosa con ciò che li circonda ed aprire il portale magico verso quel mondo di uccelli, piante e insetti.

Tante le attività in programma: dal "Book swap per bambini", scambio di libri sulla natura a "Insetti immaginari", laboratorio di creatività e manualità; da "Il magico mondo degli insetti", un'esperienza di natura a "Il giro del mondo in 30 alberi" esplorazione tra gli alberi dell’Orto Botanico e tanti altri laboratori, passeggiate, escursioni, scoperte all'interno del Museo Orto Botanico di Roma. Maggiori informazioni su www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it.