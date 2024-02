Bambility, progetto ludico-educativo a Quattrozampeinfiera

. Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto intero € 12 Biglietto scontato € 9 con riduzione di 3 € scaricabile online quattrozampeinfiera.it Biglietto online € 8.5

Il profondo legame tra bambini e cani sarà protagonista dell'edizione di Quattrozampeinfiera Roma. L'evento si terrà presso Fiera Roma, sabato, 24 e domenica, 25 febbraio e accoglierà per la prima volta Bambility, il progetto educativo e ludico finalizzato allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie dei bambini attraverso la meravigliosa relazione con i cani.

Escape Dog Room Bambility, attività unica e divertente, coinvolgerà i bambini e ragazzi in giochi ed enigmi da risolvere con la collaborazione del cane, evidenziando l'importanza di un'interazione positiva.

La manifestazione prevede numerose attività sportive, con appassionanti sfide; il canicross, una corsa campestre in cui cane e umano gareggiano insieme, l’hoopers, un percorso costruito con specifici attrezzi che il cane deve affrontare seguendo le indicazioni impartite a distanza dal conduttore. In questo sport, il lavoro a distanza è l’aspetto più interessante e più complesso da insegnare, soprattutto poiché attiva collegamenti mentali del proprio amico peloso.

Tra le altre discipline, la Tana Ludica è una novità sorprendente per il mondo dei piccoli terrier. In pochi metri si trovano infiniti percorsi di ricerca gestibili e soprattutto adattabili al soggetto di turno. I nostri amici per gli amici a quattro zampe avranno quindi la possibilità di esprimersi in tutta la loro energia vivendo un'esperienza completa e coinvolgente.

Ma non solo sport, spettacoli e acquisti…a corollario delle due giornate interamente dedicate al mondo del pet, si inserisce nell’area espositiva con un grande impatto visivo, un elefante a grandezza naturale ricoperto da rifiuti, che diventa il simbolo di “reintegration economy”, la strategia imprenditoriale volta ad allocare l'intero fatturato per iniziative a sostegno della biodiversità.

Il progetto, pensato da Almo Nature, azienda green e pet friendly della Fondazione Capellino, irrompe nella stanza per restituire al visitatore l’impatto del riscaldamento globale e la sua più drammatica conseguenza; la perdita della biodiversità come minaccia alla vita sulla Terra.