"Balloon Museum", il primo museo del palloncino in un'ex deposito Atac a Roma

Balloon Museum, il primo museo di installazioni e opere interamente composte da balloon & inflatable art arriva a febbraio 2021 a Roma.

Posticipato di qualche mese dal Covid, il progetto installativo inaugurerà l'11 febbraio e sarà protagonista nella Capitale fino al 14 marzo 2021.

Si tratta di un installazione ideata, progettata e promossa con lo scopo di portare un'invasione di luci e colori negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano.

Per l'edizione 2021 è stata scelta Roma e più precisamente un ex deposito Atac rigenerato per per lo scopo. Il visitatore entrerà in una vera e propria cittadella della balloon & inflatable art, tra gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione a tema.

Balloon Museum sarà il luogo in cui il palloncino, simbolo di infanzia, leggerezza e allegria, incontrerà l'arte. Dall'11 febbraio Roma prende il volo.

Gli orari e tutte le informazioni

Dall'11 febbraio al 14 marzo 2021

infrasettimanale dalle 16 alle 22

sabato dalle 10 alle 22

domenica dalle 10 alle 22

Dove: negli spazi dell'ex Deposito Atac, Pratibus District

