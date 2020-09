"Balloon Museum", il primo museo del palloncino in un'ex deposito Atac a Roma

Balloon Museum, il primo museo di installazioni e opere interamente composte da balloon & inflatable art arriva ad ottobre a Roma.

Si tratta di un progetto installativo ideato, progettato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di luci e colori negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano.

Per l'edizione 2020 è stata scelta Roma e più precisamente un ex deposito Atac rigenerato per per lo scopo. Il visitatore entrerà in una vera e propria cittadella della balloon & inflatable art, tra gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione a tema.

Balloon Museum sarà il luogo in cui il palloncino, simbolo di infanzia, leggerezza e allegria, incontrerà l'arte. Dal 16 ottobre Roma prende il volo.

Gli orari e tutte le informazioni

dal 16 ottobre al 15 novembre

infrasettimanale dalle 16 alle 22

sabato dalle 10 alle 22

domenica dalle 10 alle 22

Dove: negli spazi dell'ex Deposito Atac, Pratibus District

Come: con materiali 100% biodegradabili, e con l'ausilio di uno staff tra le eccellenze dell'allestimento museale. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/328497378375954