"Balloon! (fumetti)" spettacolo di danza al Teatro del Lido di Ostia

L’Astra Roma Ballet, la compagnia di danza con oltre 900 spettacoli rappresentati in tutto il mondo, porta in scena sabato 6 aprile alle 19 al Teatro del Lido di Ostia Balloon! (fumetti), uno spettacolo di danza in due parti (Un nuovo mondo e Time score) che mescola codici fumettistici, robotici e coreutici per narrare in modo innovativo la condizione umana moderna, tra tecnologia e sentimenti.

Può un robot salvare il mondo? È questa la domanda alla base della prima coreografia, Un nuovo mondo, firmata da Fausto Paparozzi. Peter è un ingegnere affermato nel campo della robotica e come un moderno Geppetto appaga il suo desiderio di paternità creando Robert, un robot di ultima generazione che vuole salvare il pianeta Terra. Proprio come Pinocchio, ma del futuro, Robert è desideroso di fare esperienza del mondo che lo circonda così scappa dal laboratorio e incontra una sua simile, una donna robot di nome Loving, i due scoprono insieme che non è facile avere a che fare con gli umani.

A firmare la seconda coreografia, Time score, è Giada Primiano che racconta la storia della famiglia Red attraverso il minimalismo di segni, la velocità della narrazione e la grammatica dei rumori tipici del mondo fumettistico. Uno spaccato temporale della durata di cinquant’anni – dal 2062 al 2112 – di una famiglia composta da tre figlie, un padre cieco e dal Robot Alexis. Le dinamiche familiari, gli amori, i dissapori, le contraddizioni, le relazioni tipicamente umane, si incontrano con il non umano. Tutto cambia, si trasforma, scorre, tranne Alexis che non ha paura che il tempo scorra. Le età che trascorrono non sono per lui come una partita frenetica in cui fare il punteggio maggiore nel minor tempo possibile. Il Robot, dunque, affida al pubblico un quesito: cos’è che rende umani?

Foto di Diego Dattilio