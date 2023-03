“Ballando on The Road", l'Accademia delle Stelle fa tappa a Roma

Dopo il grande successo della prima tappa a Firenze - Danzainfiera, che ha visto il battesimo della regina del ballo in TV, Milly Carlucci, “Ballando on The Road - L’Accademia delle stelle” arriva nella Capitale in cerca di nuovi talenti. L’appuntamento con tutti gli iscritti è presso il Circolo Juvenia Sport Center (Via Ischia di Castro 152, Roma).

Il “popolo del ballo” ha finalmente trovato una nuova vetrina grazie a “Ballando on The Road - L’ACCADEMIA DELLE STELLE”, il progetto nato dalla partnership fra Ballando On The Road, il celebre spin off di Ballando con le stelle in onda su Rai1, con il ballerino e coreografo del Cantante Mascherato Simone Di Pasquale. Il nuovo contest ha l’obiettivo di dare visibilità ad un selezionato gruppo di talenti della danza, che si sono già messi in evidenza nel Tour “Ballando On The road 2022”, partecipando gratuitamente a stage di specializzazione e offrendo loro importanti opportunità nel campo delle produzioni Televisive e Teatrali.

Le tappe saranno collocate all’interno di realtà organizzative già esistenti e consolidate nel mondo della danza e del ballo, infatti, a Roma l’appuntamento è all’interno dell’Evento "Full Out Dance Classes”. Sabato 25 e domenica 26 marzo il corpo di ballo dell’Accademia avrà l’opportunità di studiare con Maestri/Coreografi di altissimo livello come: Dario Lupinacci, Francesca Marafioti, Ylenia Battisti, Miguel Chavez, Fabrizio Santi, John Masi e Giovanbattista Russo. Ma anche volti noti al pubblico di Ballando con le stelle, come i maestri Angelo Madonia, Pablo Valentin Moyano, Manuel Micheli e il coreografo Matteo Addino.

Nella giornata di domenica, Simone Di Pasquale direttore artistico del progetto terrà la seconda tappa di pre-audizione BOTR 2023, i partecipanti che verranno selezionati avranno accesso diretto ad una delle tappe del tour capitanato da Milly Carlucci e dai suoi Maestri, senza partecipare alla Pre-Selezione on line.

Tutti gli appuntamenti di “Ballando on The Road - L’Accademia delle stelle”

Firenze “DANZAINFIERA” 25-26 Febbraio 2023 Il 25 febbraio a Danzainfiera (all’interno del padiglione ARENA dalle ore 11.00).

Roma:“FULL OUT DANCE CAMP” 25-26 Marzo 2023.

Cosenza: “FESTIVAL DELLE STELLE” 29-30 Aprile 2023 .

Genova: “NAIMA ACADEMY DANCE CAMP” 13-14 Maggio 2023.



Gli stili coinvolti saranno: Moderno/Contemporaneo - Video Dance - Swing - Tango Argentino - Danze Standard/Latino Americane e coinvolgeranno formatori di indiscusso livello. Contestualmente alle tappe di BOTR – Accademia delle Stelle, la direzione artistica di Simone Di Pasquale con la supervisione del corpo Docente dell’Accademia, assegnerà borse di studio gratuite, provenienti dalle Organizzazioni Nazionali ed Internazionali di Danza che hanno scelto di aderire al progetto formativo di Ballando On The Road - L’Accademia delle Stelle.