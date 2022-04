Baldoria!, arrosticini e vini naturali

Baldoria! è il primo pranzo che dura fino alla cena. E' un modo di festeggiare all'aria aperta con le fornacelle piene di arrosticini "taglia Villa Celiera" dell'azienda D'Antuono, lo street food del Collettivo e i vini naturali selezionati da Angelo dell'enoteca La Mescita, con lo zampino di Daniele del Collettivo.

La festa ha inizio alle ore 12:30 e si concluderà al tramonto ed inaugura ufficialmente l'esterno di Largo Dino Frisullo, nel cuore del Mattatoio di Testaccio. Prendetevi un calice (uno? e chi ci crede!), godetevi la giornata, il sole (fate una danza apotropaica), sorridete e state tra amici.

Durante la giornata si alterneranno alla consolle Emiliano Cataldo, Alarman Selecta, DeVice, Ale & Enzino. L'ingresso all'evento è libero ma per avere un tavolo è consigliata la prenotazione. Possibilità di take away e di potersi sedere un po' dove si vuole, anche senza tavolo.

Il menu street food potrebbe variare in base al mercato e offrirà arrosticini, spicchi di carciofi fritti, fave e pecorino, uovo al verde, pop corn, fragole Favetta di Terracina.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 389 248 8413

Foto di repertorio