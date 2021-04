Back to nature, la seconda edizione a Villa Borghese

Dal 12 maggio torna l’arte contemporanea nel parco di Villa Borghese per la seconda edizione di Back to Nature con installazioni di artisti di fama internazionale come Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Marinella Senatore e l’Accademia di Aracne.

L’esposizione coinvolge prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di Siena, oltre al Museo Carlo Bilotti che riapre al pubblico per l'occasione con la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea.

Giunto già alla sua seconda edizione, Back to Nature è il primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea allestite nel parco di Villa Borghese, nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale.

Le opere dialogano grazie alla trasparenza, che permette di ammirarle in sintonia con la natura del parco e in perfetta convivenza tra loro. L’esposizione coinvolge prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di Siena (dal 15 giugno 2021), oltre al Museo Carlo Bilotti ed è articolata in un percorso di opere che invitano i visitatori a riscoprire gli spazi dello storico giardino in chiave contemporanea.

Gli artisti coinvolti sono Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Tomas Saraceno, Marinella Senatore e l'Accademia di Aracne.

La mostra al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea è la mostra in programma al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, tra i progetti che fanno parte della seconda edizione di Back to nature. Un percorso sul tema del rapporto tra l'arte e la natura attraverso l'esposizione di alcune significative opere della collezione d'arte contemporanea della Sovrintendenza Capitolina. Qui tutte le informazioni.