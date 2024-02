Back to Black all'Off/Off Theatre

Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio all’OFF/OFF Theatre debutta in prima nazionale lo spettacolo Back to Black, scritto e diretto da Silvano Spada, che vede in scena Lorenzo Balducci e Elena Croce, protagonisti di un occasionale incontro tra due condomini, vicini di abitazione, ma estranei. Uno specchio della nostra società, in cui si rischia di diventare, sempre di più, un arcipelago di isole, sconosciuti gli uni agli altri. Produzione Ge.A.

Lui, un manager affermato, giovane, bello e disinvolto, lei, un’anziana attrice, che ha avuto un’esperienza di vita fantasiosa e libera, e che, di fronte al disagio manifestato via via dal giovane uomo che ha di fronte, lo spinge a mettersi a nudo verso un percorso di libertà.

“C’è un momento nella vita in cui si resetta il passato e ci si confronta con l’attuale: curiosità inesplorate, tentazioni schivate, occasioni perdute e il tempo trascorso nella routine. E, a volte, ci si può domandare se ne è valsa la pena. Una commedia di messa a nudo di sé stessi e un viaggio per capire ciò che si è o non si è”.

Silvano Spada

BACK TO BLACK / Silvano Spada: “Back to Black” è il nuovo spettacolo di Silvano Spada. Dopo “Gin and Tonic”, sul tema del rapporto sentimentale di una donna in carriera con un giovane, scelto da Giancarlo Menotti per il Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2001 e in scena al Teatro Caio Melisso, con il successo di ben 13 repliche e dopo, tra i molti altri spettacoli, “Processo alla Strega” sulla piaga della violenza sulle donne, protagonista Ornella Muti e in tournée in Italia e in Russia e “Discarica”, prodotto da Maurizio Costanzo, sul tema delle differenze di genere protagonista Vladimir Luxuria, con “Back to Black”, protagonista Lorenzo Balducci, seguito da migliaia di follower ed Elena Croce, Spada affronta il tema dei rapporti di coppia uomo/donna oggi e le infinite sfumature nella realtà di ognuno.