"Baciamoci così", mostra di baci e baciamani famosi di Marcellino Radogna

Orario non disponibile

Dal 18/06/2024 al 30/06/2024

Un viaggio visivo attraverso l’affetto e il rispetto, catturati in scatti di baci e baciamani tra personalità di spicco. E' 'Baciamoci così', la mostra fotografica di Marcellino Radogna che è arrivata a Roma, presso Spazio5, in Via Crescenzio 99c, dal 18 giugno.

L'esposizione, fino al 30 giugno, presenta una selezione di oltre 100 fotografie che ritraggono momenti di amicizia, affetto, attenzione e rispetto tra le personalità più influenti della storia recente, catturati dall'obiettivo di Radogna, conosciuto come 'Il Colonnello', uno dei fotografi storici più rinomati che ha immortalato con professionalità e passione momenti esclusivi della nostra società.

Alberto Sordi, rivolgendosi a Marcellino Radogna, disse una volta: "Tu dovevi fare l’attore, non il fotografo", riconoscendo il talento e la sensibilità del fotografo nel catturare l’essenza delle persone attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. La mostra si propone anche come una riflessione sulla società contemporanea, offrendo un’alternativa alla violenza e all’orrore del mondo attuale. Attraverso l’esibizione di gesti di amore e rispetto, Radogna invita a immaginare un mondo migliore, libero da conflitti e discriminazioni.

La mostra fortemente voluta da Maurizio Riccardi, presidente dell'associazione 'Identità fotografiche' rientra nelle iniziative intraprese dall'Associazione per la valorizzazione della cultura fotografica italiana. La mostra è a ingresso gratuito.

Di seguito tutti i "Baci" in mostra:

1) Nino Benvenuti- Stefania Sandrelli

2) Lella Bertinotti- Paolo Mieli

3) Giovanna Melandri e Paolo Mieli

4) Guglielmo Giovannelli e Maria Vittoria

5) Carlo Ripa di Meana e moglie Marina

6) Marco Pannella- Maria Antonietta Farina Coscioni

7) Carlo De Benedetti- Eugenio Scalfari

8) Alfio Marchini- Letizia Moratti

9) Sforza Ruspoli- Giorgia Meloni

10) Mara Venier- Massimo Giletti

11) Anna Falchi- Gianni Letta

12) Pier Luigi Torri con donne

13) Marina Lante della Rovere- Vincenzo Parisi

14) Anthony Quinn- Jolanda Addolori

15) Donatella Pecci Blunt- Leonardo Mondadori

16) Sonia Grey- Angelo Frontoni

17) Monica Vitti- Pino Lancetti

18) Eva Grimaldi- Gabriel Garko

19) Claudio Cardinale- Federico Fellini

20) Eva Grimaldi- Angelo Frontoni

21) Don Santino Spartà- Carmen La Sorella (Sandro Curzi a sinistra)

22) Pippo Baudo Catia Ricciarelli

23) Abdul Haddarah- mons. Pietro Sgarlata

24) Domenico Orsini e moglie Martine

25) Gianni Agnelli con Marella- Giovanni Spadolini

26) Antonio D’Amico e Maria Gabriella di Savoia (Amina Aga Khan a destra)

27) Pietro Ingrao e figlia Chiara

28) Dacia Maraini- Alberto Moravia

29) Mariangela Melato-Franco Branciaroli

30) Donatella Pecci Blunt-Marina Ripa di Meana

31) Sandro Pertini bacia la bandiera

32) Maria Gabriella di Savoia

33) Marta Marzotto- Antonio Marini

34) Pamela Prati- Otto Schivardi

35) Massimo Wertmuller- Lina Wertmuller (Veronica Pivetti a destra)

36) Clemente Mastella- Marina Ripa di Meana

37) Peppino Patroni Griffi- Leopoldo Mastelloni

38) Valeria Moriconi-Peppino Patroni Griffi

39) Flora Mastroianni- Herlmut Berger

40) Ursula Andress- Ryan O’Neal

41) Dado Ruspoli- Diana Niven

42) Ivana Trump- Gelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquila d’Aragona

43) Irma Capece Minutolo- Marcello Geppetti

44) Gina Lollobrigida- Mario d’Urso

45) Marta Marzotto- Marina Ripa di Meana

46) Anna Craxi- Enrico d’Assia

47) Donatella Pecci Blunt- Lucio Villari

48) Assunta Almirante- Gennaro Malgieri

49) Oscar Luigi Scalfaro- Maria Romana De Gasperi con le sorelle

50) Federico Fellini- Enrica Scalfari

51) Tullio Solenghi- Anna Marchesini- Massimo Lopez

52) Lilli Gruber- Gianni Letta

53) Luciano Pavarotti- Laura Laurenzi

54) Mara Keplero Ciarla- Rosa Fumetto

55) Marta Marzotto e il figlio Matteo

56) Nino Manfredi e moglie Erminia

57) Sofia Loren- Vittorio De Sica

58) Gina Lollobrigida- Carlo Giovanelli

59) Carla Fracci- Claudio Vitalone(Giulio Andreotti al centro)

60) Karim Aga Khan- Silvia Monti

61) Marta Marzotto- card. Silvio Oddi

62) Mita Cattaneo con Egon Furstenberg e Guya Sospisio

63) Nilde Iotti- Antonio Maccanico

64) Paloma Picasso- Gil Cagnè

65) Ursula Andress- Helmut Berger

66) Shamsi Palhavi- Gigi Borghese

67) Sofia Loren- Gigi Riva e (Giampiero Boniperti)

68) Annamaria Rizzoli- Walter Chiari

69) Huberth Humphrey. Mimmo Cavicchia

70) Isabella Biagini- Gil Cagnè

71) Simonetta Scalfari- Giovanni Spadolini

72) Gigi Proietti e moglie Sagitta Alter

73) Claudia Cardinale- Pasquale Squitieri

74) Beryl Cunningham con i Bersaglieri

75) Angela Schimberni- Orazio Bagnasco

76) Franco Nero- Monica Guerritore

77) Marta Marzotto- Alberto Moravia

78) Stella Carnacina con due bersaglieri

79) Monica Vitti Eduardo De Filippo Ingrid Bergman

80) Re Umberto di Savoia e il figlio Vittorio Emanuele

81) Lietta Tornabuoni e Giancarlo Pajetta

82) Nando Pucci Negri e Marina Lante della Rovere

83) Marco Pannella e Dacia Maraini

84) Egon Furstenberg e moglie Lynn

85) Alessandro Gassman e Stefania Sandrelli Pino Quartullo

86) Giulietta Masina e Gina Lollobrigida

87) Gina Lollobrigida e Marcel Carné

88) Gina Lollobrigida e Nino Manfredi

89) Vittorio Sgarbi e Milly D’Abbraccio

90) Josepha Soares e Dado Ruspoli

91) Josepha Soares e Massimo Sansolini

92) Marta Marzotto e Gianni De Michelis

93) Marta Marzotto con due amici

94) Marta Marzotto carnevale di Venezia

95) Dario Fo e Franca Rame

96) Marina Lante della Rovere e Dado Ruspoli

97) Ursula Andress e Roger Moore

98) Sandro Pertini e Maria Pia Fanfani

99) Michele Placido Florinda Bolkan e Aldo Terlizzi

100) Jò Staiano con amici

101) Amanda Lear Angelo Frontoni

102) Karl Lagerfeld e Donatella Pecci Blunt

103) Milva e Gino Bramieri

104) Sandro Pertini e una crocerossina

105) Naomi Campbell e Pippo Baudo

106) Papa Karl Woijityla e un carabiniere

107) Omar Shariff e Gina Lollobrigida

108) Aldo Moro con sposi Paone- Giambartolomei

109) Gianni Letta con la Regina di Svezia Silvia

110) Silvana Pampanini e Franco Zeffirelli

111) Jò Staiano e Milena Milani

112) Loredana Bertè e Walter Chiari

113) Renato Zero e Lucy Morante

114) Gianni Versace e Ornella Vanoni

115) Ornella Vanoni e Franco Zeffirelli

116) Franco Zeffirelli e Rosa Fumetto

117) Mel Ferrer e Carol Andrè e Kabir Bedi

118) Marta Marzotto e Renato Guttuso

119) Carlo Giovanelli e Marina di Savoia

120) Nilde Jotti e Gianni Letta

121) Francesca De Gasperi e Francesco Cossiga

122) Giulietta Masina e Maria Pia Fanfani

123) Sandra Milo e Marina Lante della Rovere

124) Anita Ekberg e Gil Cagnè

125) Tazio Secchiaroli e Aiché Nanà

126) Vittorio Emanuele di Savoia e la moglie Marina

127) Re Umberto di Savoia

128) Anita Ekberg e Jaques Sernas

129) Milva e Harold Pinter

130) Marina di Savoia e Carlo d’Amelio