Bachata Day Summer Festival a Cinecittàworld

LCB Production presenta la I° edizione del congresso internazionale “Bachata day summer festival”, l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della Bachata e del mondo caraibico.

Per la prima volta in Italia un evento di balli latino americani viene ospitato all’interno di un parco divertimenti.

Cinecittà World è il luogo perfetto per coniugare ballo, musica e divertimento, insieme a tutta la famiglia. Due giorni di full immersion, per ballare e studiare con alcuni tra i più grandi artisti nostrani e internazionali della Bachata come:

Ataca (USA)

El Tiguere & Bianca (USA)

Ronald y Alba (ESP)

Dario y Sara (ESP)

Willy y Noura (ITA)

Maycheal & Mayra (LIB/ARG)

Azael & Sindi (MEX/LTU)

Arnaldes & Bri (ISR/USA)

Jose’ y Elena (ITA)

PhoThomas (ITA)

Ad animare i Pool Party @Aquaworld saranno presenti:

Dj Lele (ITA)

Dj Tiguere (USA)

Dj Bear (ITA)

PROGRAMMA:

h. 11:00 | WELCOME SHOW @Cinecittà Street

h. 11:30 - 17:30 | WORKSHOP @Dehor Charleston Club

h. 11:30 - 17:30 | WORKSHOP @Spazio eventi

h. 16:30 - 18:30 | POOL PARTY @Aqua World

h. 22:00 - 23:00 | SPECIAL GUEST SHOW @Teatro 4

h. 23:30 BACHATA PARTY | @Teatro 4

Per acquistare il biglietto di cinecittàworld a prezzo scontato clicca qui https://shop.today.it/cinecitta-world-biglietti-scontati

info organizzatore: summerfestival@bachataday.eu - www.bachatadaysummerfestival.eu