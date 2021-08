Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo per Bimbi 2/4 anni

Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo:

Avvicinamento a Storia e Archeologia per Bimbi 2/4 anni.



Tutti gli eventi di Cicero in Rome si svolgono in rispetto del DL del 23 Luglio 2021, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 Maggio 2020 e degli eventuali aggiornamenti successivi, adottando tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte. Ulteriori indicazioni verranno fornite al momento della conferma di prenotazione (obbligatoria) via email.



Statue colossali e gladiatori coraggiosi.

Un'attività didattica dedicata ai bimbi tra i due e i quattro anni, per avvicinarli alla storia della Città Eterna. Attraverso un percorso e delle attività studiate appositamente per i piccolissimi esploratori insieme alle loro famiglie, scopriremo i tesori archeologici di Roma Antica nella Valle del Colosseo. Statue giganti, laghi invisibili, archi di trionfo, leoni feroci e gladiatori coraggiosi! Chi parteciperà alla baby caccia al tesoro?



Dove:

Valle del Colosseo, zona Colosseo, Roma

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

Sabato 4 Settembre 2021 dalle 17:30 alle 18:30 circa

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



L'approccio metodologico di Cicero in Rome:

Tutte le attività didattiche per bambini proposte, studiate e realizzate da Cicero in Rome, sono il frutto di vent'anni di esperienza e si basano sull'apprendimento scientifico induttivo-deduttivo e deduttivo-induttivo. L'esperienza vissuta farà andare oltre le singole nozioni e darà le basi per vedere la storia e l'arte da un nuovo punto di vista.



Costo dell'Evento:

Attività didattica per bambini 2/4 anni

(I seguenti pacchetti sono calcolati per lo stesso nucleo familiare)

1 Bambino + 1 Adulto 20 €

1 Bambino + 2 Adulti 25 €

2 Bambini + 1 Adulto 30 €

2 Bambini + 2 Adulti 35 €

Un adulto può essere responsabile massimo per due bambini.



Numero adesioni:

Posti limitati



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Francesca Romano



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità non incluse nel seguente elenco renderanno automaticamente nulla la prenotazione, inoltre è possibile prenotare solo per il proprio nucleo familiare. Eventuali famiglie amiche lo specifichino in nota.



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per la prenotazione) Compilando il Modulo Online al link https://goo.gl/forms/rwpgdFethem7ERao2 scrivendo la parola chiave VALLE COLOSSEO BIMBI alla voce nome evento.



- OPPURE inviando una email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, età dei minorenni, un numero di cellulare e un cognome di riferimento della famiglia.



Attenzione (comunicazione generica):

Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una email di notifica (è possibile prenotare anche a ridosso dell'evento in caso di posti disponibili) con tutti i dettagli per l'appuntamento, il materiale da portare, consigli sull'abbigliamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato via email se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se c'è la lista d'attesa, se parte la visita o meno, se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali. Tenete insomma sotto controllo la casella di posta elettronica. Grazie!



Note importanti (comunicazione generica):

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.

- L'eventuale aumento improvviso e inatteso del costo dei biglietti d'ingresso di enti museali e aree archeologiche non è responsabilità di Cicero in Rome.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 3475034600



Sito Web https://ciceroinrome.blogspot.it/Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome/

