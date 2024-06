Babelnova orchestra: esplosione multiculturale di "magma"

BabelNova Orchestra presenta "Magma" a Testaccio Estate: un concerto speciale e gratuito il 19 giugno per la giornata mondiale del Rifugiato. L’ensemble sul palco per la prima volta con l’album di esordio



A pochi giorni dall’uscita di Magma, l’album d’esordio di BabelNova Orchestra, e dopo il debutto sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, nella serata dei duetti con Dargen D’Amico, l’ensemble calca il palco di Testaccio Estate per presentare al pubblico il nuovo disco.



Un concerto speciale e gratuito il 19 giugno alla Città dell'Altra Economia, a Roma, che dà il via alle iniziative organizzate da Refugees Welcome Italia per la Giornata Mondiale del Rifugiato.



BabelNova Orchestra è una nuova formazione composta dagli ex musicisti dell’Orchestra di Piazza Vittorio, 12 elementi provenienti da ogni parte del mondo, testimoni ed eredi di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world in Italia degli ultimi 20 anni, con un progetto che oggi vive una nuova era.



I musicisti arrivati più di 20 anni fa, ormai completamente inseriti nel tessuto culturale italiano, si reinterpretano e rileggono questo diverso magma culturale in cui la musica è cambiata ma soprattutto è mutata la relazione fra le sonorità dei loro paesi d’origine e l’attuale scena italiana. Inoltre con l’inserimento in organico di alcuni musicisti più giovani, di seconda generazione, anche l’espressione musicale si è rinnovata con nuove influenze.



L’ensemble, guidata dal contrabbassista Pino Pecorelli, presenterà per la prima volta al pubblico Magma. L’album, anticipato dai singoli Ama La Tierra e Safi Safi, vuole celebrare in dieci brani la molteplicità dei suoni dal mondo, le differenze e le influenze reciproche con una propria rilettura alla luce di questi cambiamenti. Cumbia, esplosioni mariachi, reminiscenze sufi, fiati jazz, chitarre rockeggianti, ritmi dub e pop creano un esaltante vortice generato dall’incontro fra lo scirocco e il meltemi, l’hurricane e lo zephiros. Una musica che vuole essere globale, contemporanea e controtendenza rispetto ai tentativi di oggi di ritornare a vecchi schemi culturali per approdare verso nuovi preoccupanti nazionalismi.



L’uso di lingue diverse (arabo, spagnolo, una lingua inventata) e i temi che emergono nell’album ne rispecchiano l’anima cosmopolita. I testi raccontano di rispetto per la Terra, amori lontani per donne e uomini dei Paesi che ci si è lasciati alle spalle, sentimenti non corrisposti, desiderio di pace e libertà ma anche ironia verso i poteri forti.



La serata, a ingresso gratuito, vedrà la CAE animarsi dalle 18.30 con i laboratori di cartapesta per bambini e bambine a cura di Per fare un gioco, ancora racconti, storie e approfondimenti condotti da Refugees Welcome Italia e poi la cena multiculturale con attiviste e attivisti, migranti e rifugiate del progetto Intersezione. Alle 21.30 luci accese sul palco di Testaccio Estate con i ritmi e i suoni di ogni latitudine di BabelNova Orchestra.