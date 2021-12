BABBO NATALE SUPERSTAR

Compagnia teatrale I Ridikulus



Mercoledì 8 Dicembre | 16:30

Mercoledì 8 Dicembre | 18:30



Gli spettacoli inizieranno 30 minuti dopo l'orario indicato



Babbo Natale vive felice e spensierato nella sua casa al Polo Nord con la sua governante e il capo elfo Sgronky.

Un giorno riceve la visita della stravagante dottoressa Georgette Obsolè accompagnata dal suo fido assistente George Novitè.

I due compari propongono a Babbo Natale un cambio di look, spingendolo verso uno stile di vita più moderno

dove mettere al centro la sua immagine.

I due impostori in realtà vogliono distrarre Babbo Natale dai suoi doveri, tentando di ridurlo schiavo delle nuove tecnologie, del consumismo, dell’effimero desiderio di fama e visibilità.

Riuscirà Babbo Natale a tornare in sé e a riprendere in mano i suoi doveri e principi?

Una storia che oltre a divertire stimola una riflessione sulla contemporaneità

Su una società sempre più orientata a dare importanza all’apparire

Sacrificando contenuti e valori

Uno spettacolo divertentissimo che farà ridere grandi e piccini.



CAST

Di Veronica Liberale, Antonio Losito

Con Massimo De Giorgio, Veronica Liberale, Antonio Losito