B.Fly Summer Festival Fregene

All’interno del suggestivo parco della Lecceta di Fregene sud si sviluppa e prende forma il Festival “Be Fly”. Tre giornate all'insegna dell'arte, la musica, l'artigianato, il food e lo spettacolo per diventare da Crisalide a Farfalla, metafora di prendere il volo, di aprirsi nuovamente alla comunicazione, allo stare insieme dopo una fase embrionale di attesa dovuta a tre anni di difficoltà.



Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio dalle 17 il pre-festival che anticipa i grandi momenti sul palco con

-zona street food, da hamburger a poke passando per pasta, fritto e pinsa.

-corner birra artigianale e cocktail bar

-zona market di artigianato, hand made e prodotti green

-attività ricreative per grandi e bambini

-zone healing e yoga

-performance di artisti: musicisti in acustica, spettacoli live, ?performance di lettura, poesia in L.I.S



Alle ore 19, convivendo e ampliando il pre-festival si parte con il Festival musicale.

Alle performance live di apertura, si susseguono alternandosi: dj set, cantautori, cantanti, jam sessions di puro coinvolgimento in tutto lo spazio praticabile custodito nell’area verde della Lecceta a Fregene.



Il programma musicale

Venerdì 1 Luglio a partire dalle 19:00

*** JamU Groove Lovers

*** ABOUT JANE - Rock Band Roma - quattro musicisti animati dalla comune passione per il rock e dalla determinazione ad emergere come proposta indipendente nel panorama rock grunge/indie italiano.

*** MICOL ARPA ROCK - concertista, unica arpista rock d'Europa, è riuscita a contaminare uno strumento antico come l'arpa con la musica rock

Sabato 2 Luglio a partire dalle 19

*** GABRIELLA MARTINELLI - un’artista poliedrica in continua evoluzione.

Cantautrice e polistrumentista dalle molteplici influenze musicali che s’incontrano in un progetto artistico del tutto originale.

*** ROBERTO BOB CORSI - un dj, un discografico, un "music supervisor" e diverse altre cose ancora vi condurrà fino a tarda notte con il suo dj-set

Domenica 3 Luglio a partire dalle 19

*** PINK PUFFERS - brass band che si ispira, quindi, al funk genetico delle brass band americane, modificato però dalle deviazioni e perversioni rock in cui sono nati, cresciuti e sopravvissuti la maggior parte dei musicisti Pink Puffers, e non solo. Il risultato è un genere che non è Punk e non è Funk, ma è PHUNK; un genere che va dal soul all’heavy metal, passando per il jazz e l’hard rock senza nessun limite o pregiudizio raziale. Unica condizione è che ci vuole fiato.



*** SIMONA MOLINARI - cantautrice, compositrice e attrice italiana prevalentemente dedita al jazz e allo swing



*** EMILIO STELLA - Cantautore affermato della scena romana presenta "Salva", anticipato dall'uscita dell'omonimo singolo con Simone Cristicchi.?"Salva", è un disco che tocca varie sonorità, un album contaminato, profondo come il mare che viene evocato in quasi tutti i brani. Salva è il concept, il messaggio ricorrente: in un'epoca come quella attuale, un monitor necessario per ricordarsi delle piccole cose, che sono le più difficili da vedere ma le più importanti da salvare



*** TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI E CORVELENO

Il 25 marzo 2022 è uscito “Meme K Ultra” il lavoro nato dall’incontro tra i Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il disco del “supergruppo” fonde il rock ‘n roll e il rap, la provincia italiana e la capitale. Unisce due gruppi seminali delle rispettive appartenenze dando vita ad un crossover unico. “Meme K Ultra” è un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, Groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili. Un lavoro che ha dato vita ad una musica senza precedenti.



Gli eventi musicali sono organizzati in collaborazione con

ROCKIN LOVERS ETS

info 3314084399



Venerdì 1 Luglio dalle ore 17:00 fino a tarda notte

Sabato 2 Luglio dalle ore 17:00 fino a tarda notte

Domenica 3 Luglio dalle ore 17:00 ino a tarda notte

nel parco più bello del litorale laziale per godervi Fregene come non l'avete mai fatto e spiccare il volo come “Farfalle”.



Per maggiori informazioni

Email: associazionebefly@gmail.com

Tel o WA : 3273280222