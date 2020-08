"A Tor Bella Monaca non piove mai", il film di Bocci inaugura la rassegna Avvistamenti

Torna a Tor Bella Monaca la rassegna cinematografica "Avvistamenti", che si svolgerà, al Parco Peppino Impastato, vicino alla Biblioteca Collina della Pace, dal 29 agosto al 12 settembre.

Ad inaugurarla sabato 29, alle 20,30, saranno Luca Bergamo Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Roberto Romanella presidente VI Municipio Roma Le Torri, Alessandro Marco Gisonda vice presidente VI Municipio Roma Le Torri.

Alle ore 21, invece, avrà luogo la proiezione del film "A Tor Bella Monaca non piove mai", basato sul romanzo omonimo dell’attore e regista Marco Bocci. Il film inaugura anche la sezione Oltre la città - Nuovo cinema italiano, la rassegna di opere prime che raccontano l’identità di una città in continua trasformazione e di un intero paese dai confini labili, sfuggenti, sempre in bilico tra commedia e dramma.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, prevede 10 giorni dedicati al cinema, 12 film, tre sezioni cinematografiche e laboratori per bambini. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.