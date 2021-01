Avventure urbane: profumo, rumore o silenzio a Garbatella

Domenica 17 gennaio Avventure Urbane organizza una nuova visita guidata per la vie di Garbatella.

Un'avventura a cielo aperto, nel rispetto degli ultimi DPCM, per percorrere una storia lunga più di cento anni, affondare nella memoria degli abitanti e nelle storie di chi l'ha costruita.

La passeggiata a piedi permetterà, lentamente, di godere a pieno di ogni profumo, rumore o silenzio che solo qui si può ancora trovare. La isita è pensata per tutti gli appassionati d’architettura, d’arte e delle storie di Roma, per adulti e ragazzi.

Occorre indossare scarpe comode, la visita ha una durata di 2 ore circa. Il costo è di 12 euro per adulto e 10 euro per ragazzi; forfait per famiglie su richiesta.

Per prenotare scrivere ad avventureurbane@gmail.com. L'iscrizione è obbligatoria entro sabato 16 gennaio alle 12. Tutte le info a questo link.