Avventure Urbane: esplorazione a Trastevere, alla Chiesa di San Crisogono

Domenica 21 febbraio, Avventure Urbane organizza un'esplorazione a Trastevere, alla Chiesa di San Crisogono.

Una basilica dedicata a un santo martire del IV secolo, tra le prime chiese di Roma, edificata proprio nel cuore di Trastevere lungo la via Aurelia vicino al fiume Tevere, tra i vicoli più pieni di vita, brulicanti di mercanti e artigiani, botteghe e taverne e genti da tutto l’impero.

Si perlustrerà verso il basso, dai vicoli fin nelle viscere del rione, nei sotterranei della basilica. Una discesa sotto il pavimento della chiesa attuale, proprio come nel 1907 i primi scopritori della chiesa originaria, per ritrovare i resti dell’antica cripta, degli affreschi e delle tombe che nel XII secolo furono sepolti e dimenticati.

Durante la visita la storia della basilica racconterà molto di Trastevere perché la chiesa è sempre stata un centro importante per la vita del rione. Forse perché il carattere dei veri trasteverini si rispecchia molto in quello orgoglioso e fiero del santo soldato Crisogono.

Una visita alla scoperta dell'antica chiesa e del rione, in cerca delle tracce della città dei suoi tempi e poi delle torri medievali, dei passetti scomparsi, degli approdi sul fiume e dei misteriosi sotterranei nascosti sotto la chiesa di San Crisogono.

Dove: Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, accanto al monumento del poeta.

Quando: Domenica 21 febbraio 2021.

Appuntamento: ore 10:30 Durata: fino alle 12:30 circa.

Costo dell'evento: 15€ per adulto, 10€ per ragazzi; forfait per famiglie su richiesta.

Il costo include un'offerta per accedere ai sotterranei. Acquistabile con il BUONO AVVENTURE ROSSO; aggiungere 4 euro per accesso ai sotterranei.

Il costo include radioguide sanificate ed auricolari monouso; degustazione delle castagnole.

Gruppi: Minimo 10 persone, massimo 15, sia adulti che bambini.

Per chi è consigliata: per tutti gli appassionati di archeologia, storia dell'arte e del Rione Trastevere

Come prenotare: Scrivere un’email a avventureurbane.roma@gmail.com entro e non oltre le 13 del 20 febbraio. Indicare i nomi di tutti i partecipanti ed il loro numero telefonico.

Note importanti: le disdette sono rimborsabili entro le ore 13 del giorno precedente alla visita. In caso di disdetta dopo questo orario, la quota di partecipazione non sarà rimborsabile.

Come pagare: preferibilmente online; indicazioni specifiche sulla modalità di pagamento saranno fornite nella e-mail di conferma della prenotazione. Cosa serve portare: scarpe comode e mascherina sanitaria. Gli eventi di Avventure Urbane si tengono con qualsiasi condizione meteo. In caso di condizioni avverse estreme Avventure Urbane provvederà ad annullare, avvisando per tempo i partecipanti alla email fornita e rimborsando i pagamenti effettuati.Organizzatore: Avventure Urbane Guide Ufficiali Abilitate e Architetti: Marta Daponte Claudia Poli Lener Paola Trentavizi