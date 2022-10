Avventura Urbana nel Parco del Pineto

Un'occasione imperdibile per scoprire le meraviglie verdi restando in città. Adatta a ogni tipo di camminatore e per tutte le tasche.



C’è un luogo, non lontano dal centro di Roma, dove vivremo una vera avventura, la quale inizierà banalmente dal retro della fermata della Metro A di Valle Aurelia.

Via via che procederemo, diventerà sempre più sorprendente. Costeggeremo quello che un tempo era il borghetto dei fornaciari, ricco di storia e di aneddoti. Ci inoltreremo quindi nella parte più selvaggia del parco, con sorgenti che scaturiscono sotto gli alberi, ruscelli, sughere, singolari erosioni dal colore rosso e diversi altri siti descritti nelle due guide ai luoghi segreti a due passi da Roma. Mangeremo al sacco sotto i celebri pini della Pineta Sacchetti, appunto. Dopo pranzo andremo a toccare i ruderi del ninfeo della Villa Sacchetti, nascosti fra i rovi e arriveremo quindi a Balduina, passando davanti alle locations delle scene iniziali de “Il Sorpasso” e toccando il panoramico Monte Ciocci, dove spesso transitano greggi di pecore, per tornare alla stazione di Valle Aurelia.



EQUIPAGGIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO: abbigliamento a strati, scarponcini da trekking non vecchi e che abbiamo dunque la suola scolpita (senza questi non sarà possibile effettuare l’escursione), Un bastoncino è utile. Acqua. Pranzo al sacco. Difficoltà Escursionistica: medio-facile. Potrebbe esserci fango. C’è una serie di saliscendi. Tipo di Percorso: anello.

Lunghezza Percorso: .ca 8 Km.

Durata della camminata: circa due ore e mezza nette.

Ci vedremo alle 10.30 del 6 novembre nel piazzale dietro la fermata della Metro A di Valle Aurelia (quindi possiamo arrivare anche con la metropolitana).



Puoi prenotarti tel/w.appando al 346 5250421.