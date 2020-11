Avventura urbana nel parco di Villa Borghese

Appena fuori porta Pinciana, la villa seicentesca di Scipione Borghese è delizia e incanto. Nella natura rigogliosa fra boschetti, frutteti, giardini e campi coltivati erano e sono ancora padiglioni, statue, fontane, e una galleria che ospita opere d'arte tra le più belle al mondo. Il cardinal Borghese amava organizzare battute di caccia e feste sontuose per stordire i suoi ospiti nella voluttà di arte, architettura e natura.

Domenica prossima si torna ai tempi della creazione della villa seicentesca di Scipione Borghese con Back to Nature. Una manifestazione di arte pubblica che colora il parco con nuove installazioni, con performance musicali ed incontri di street art. La mostra a cielo aperto si esplorerà attraverso una visita adatta a tutta la famiglia.

Per il ciclo "Daf"- Domeniche d'arte in famiglia - una visita adatta ad adulti e bambini, condotta dalle guide abilitate ed architetti Marta Daponte e Paola Trentavizi. La visita è aperta ad un massimo di 15 partecipanti (per prenotare scrivete a avventureurbane@gmail.com) e si

svolgerà in ampi spazi all’aperto e con auricolari sanificati per consentire il giusto distanziamento. La durata prevista è di due ore.

Costo e altre informazioni:

Durata: 2 h circa.

Costo: 12€ per adulto e 10€ per bambino; forfait per famiglie su richiesta.

L’incontro include i materiali per fare il laboratorio artistico.

Punto d'incontro: nel Piazzale del Museo Borghese, di fronte all'ingresso della Galleria Borghese.

Portare scarpe comode, colla, i vostri colori e tanta voglia di giocare!

Per altre informazioni: avventureurbane@gmail.com oppure 3392011878 Marta Daponte.