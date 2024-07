Avanguardia - la festa! Dal 4 al 14 luglio a Roma, nell'ormai storica cornice del parco del circolo ARCI Concetto Marchesi in via del Frantoio. Dibattiti sulla politica locale e internazionale, presentazione di libri, la nostra cucina a prezzi popolari, bar aperitivi e poi, ogni sera, concerti, spettacoli teatrali, ballo e tanto altro. Non potete mancare!



INGRESSO GRATUITO



L’ingresso alla festa è possibile dalle ore 18.00. Tutti gli spettacoli e i concerti sono gratuiti e iniziano alle 21:00 circa.



PROGRAMMA SERALE:

GIOVEDì 4 - SERATA REGGAE, SKA E ROCKSTEADY CON I RUDIES IN TOWN E MONKEYMEN

I Rudies in town propongono le più famose HIts Jamaicane dell'epoca d'oro, ripercorrendo così la storia della musica Ska/Rocksteady/Roots attraverso i suoi più grandi interpreti.

A seguire sarà il turno sul palco dei Monkeymen, pronti a farci ballare sulle note della loro proposta Ska!

Link all'evento -->https://www.facebook.com/share/1MPpVudGwaLUTZJq/



VENERDì 5 - GOING TO HELL E KLAXON LIVE

Nel primo venerdì di Avanguardia i Going to Hell e i Klaxon portano il loro punk e la loro energia, pronti a farci divertire e saltare sotto al palco!

Prima dell'inizio dei concerti ci sarà il dj set di djT8INO a scaldare l'atmosfera!

Link all'evento --> https://www.facebook.com/share/9eQbrUSRYm8e8qAw/

SABATO 6 - DJ SET LARA LOGIC + GIUDA LIVE

Lo storico gruppo romano è pronto a incendiare il prima sabato sera di Avanguardia, con l’unica data romana dell’estate. Dalle 18.30 sarà possibile venire alla festa per godersi un aperitivo sulle note del dj set di Lara Logic e caricarsi per il concerto, il cui inizio è previsto per le 21.30. Dalle 21 ingresso con sottoscrizione. Link all'evento --> https://www.facebook.com/events/391009373327681/



DOMENICA 7 - KREKY & THE ASTEROIDS E BLACK SNAKE MOAN LIVE SERATA

Sul palco di Avanguardia si alterneranno Kreky & the Ateroids, con le loro sonorità esplosive e Black Snake Moan, pronto farci fare un viaggio in atmosfere fatte di blues, folk e rock psichedelico.

Link all'evento --> https://www.facebook.com/events/8415306911832112/



LUNEDì 8- ADRIANO BONO EN SOLO - DJ SET E ONE MAN BAND

Adriano Bono, veterano della scena in levare italiana porta il suo spettacolo in versione one-man-band.

Prima e dopo il concerto anche un dj set, per non fermarsi un attimo!

Link all'evento --> https://www.facebook.com/share/qZkRSrXz2Mo6gA5R/



MARTEDì 9 - LA MUSICA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Tanti giovani artisti si esibiranno nella cornice della festa. Generi diversi, sperimentazione e tante nuove scoperte da fare!

Link all'evento --> https://www.facebook.com/events/2525539670973551/



MERCOLEDì 10 - STAND UP COMEDY CON FUMETTI DEL CAZZO E MAURO FRATINI

Fumetti del cazzo e Mauro Fratini sono pronti a farci divertire con il loro repertorio di stand up comedy. Risate assicurate nel mercoledì sera di Avanguardia!

Link all'evento --> https://www.facebook.com/events/436293362522580/



GIOVEDì 11 - MUSICA ROMANA CON ROMA NOSTRA

Pronti a fare un viaggio nella canzone romana grazie alla musica di Roma Nostra, una chitarra e due voci per cantare la Roma delle serenate, della nostalgia, delle contraddizioni e dei contrasti della città eterna.

Link all'evento --> https://www.facebook.com/share/2nZZbLbHbgQKjgYZ/



VENERDì 12 - SERATA RINO GAETANO CON I SEI OTTAVI LIVE

I Sei Ottavi portano Rino Gaetano live sul palco del Circolo Concetto Marchesi. Oltre vent’anni di esperienza nel riproporre ad alti livelli i più grandi capolavori del cantautore calabrese che tutt’oggi fanno emozionare appassionati e non di tutto il Paese. Dopo il loro entusiasmante concerto dell’anno scorso siamo pronti a riabbracciarli per un altro grande live ad Avanguardia!

Link all'evento-->https://www.facebook.com/events/449953797644828/



SABATO 13 - BANDA BASSOTTI LIVE - CONCERTO PER LA PALESTINA

Per la prima volta sul palco del Circolo Concetto Marchesi la Banda Bassotti live, per la loro unica data romana, in una giornata dedicata al popolo palestinese. Per questa occasione l’ingresso sarà a sottoscrizione e parte del ricavato sarà devoluto a sostenere il popolo palestinese, che oggi più che mai hai bisogno di tutta la nostra solidarietà, anche materiale. Link all'evento --> https://www.facebook.com/share/ufTPoSMjKsBy8UsD/



DOMENICA 14 - KARAOKE!

Per chiudere la festa vi aspettiamo per un’ultima serata di condivisione e divertimento, con il karaoke aperto a tutti! Grandi esibizioni e grandi risate assicurate!



