Autunno tra prosa e jazz alla cittadella della musica di Civitavecchia

"Una striscia di terra feconda" il festival di jazz e musiche improvvisate, organizzato dall'Associazione Teatro dell'Ascolto, arriva per la sua ventiseiesima alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio.



Si partirà venerdì 27 ottobre alle ore 21.00 con il doppio appuntamento dedicato al progetto "Love Stroll" con Elena Paparusso (voce), Francesco Caligiuri (sassofoni), Francesco Poeti (basso), e in chiusura l’esplosivo concerto di Antonello Salis.



Si proseguirà il 10 novembre con la Prima Nazionale del fisarmonicista Noè Clerc e lo spettacolo dei "NRG Bridges" con Gianluigi Trovesi (clarinetto alto e piccolo), Adalberto Ferrari (clarinetto, clarinetto basso) e Andrea Ferrari (clarinetto basso).



Il 17 novembre sarà la volta di un'altra Prima Nazionale, con il concerto degli internazionali Thomas De Pourquery (sassofono) e Tatiana Paris (chitarra). A seguire, uno dei gruppi più prestigiosi e innovativi della musica contemporanea: l'ensemble di contrabbassi Ludus Gravis - per l'occasione composto da Daniele Roccato, Rocco Castellani, Yvonne Scarpellini e Giacomo Piermatti - presenterà la produzione originale "La sottile meraviglia: J. S. Bach e l’invenzione estemporanea"



In chiusura della rassegna, venerdì 24 novembre, "Amori difficili": uno spettacolo musicale, arricchito dalle lettura dei testi di Italo Calvino con Maria Laura Baccarini (voce), Luca Aquino (tromba), Paolo Damiani (contrabbasso) e Antonio Jasevoli (chitarra).



Un cartellone ricco di ospiti e contaminazioni che per la prima volta esce dalla città di Roma per riempire di musica, stimoli e creatività le città dell'area metropolitana della Capitale, troppo spesso escluse da proposte culturali di rilievo.