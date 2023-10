Prezzo non disponibile

I Giardini della Landriana (Tor San Lorenzo, Ardea – Roma) dal 6 all’8 ottobre ospiteranno la 22esima edizione di Autunno alla Landriana, appuntamento per tutti gli appassionati del verde, dove cogliere soluzioni e spunti innovativi per i propri giardini e terrazzi.

I migliori vivaisti, provenienti da tutta Italia, vi danno appuntamento per presentare le loro splendide collezioni e consigliarvi sull’acquisto della pianta più adatta alle vostre esigenze, più utile per l’ambiente e che vi renderà felici! “Ho fatto una strana scoperta. Ogni volta che parlo con un sapiente sono sicuro che la felicità non sia possibile.

Eppure, quando parlo con il mio giardiniere, io sono convinto del contrario”. In questa splendida frase del filosofo e saggista britannico Bertrand Russell, è racchiuso un concetto che tante volte è stato messo in relazione alla cura del giardino o anche di una sola pianta. È qualcosa che ci appaga, ci rilassa, ci rende felici. Quale occasione migliore, allora, di una storica mostra di giardinaggio all’interno di uno dei giardini botanici più belli della penisola, nato dalla maestria giardiniera di Lavinia Taverna e Russell Page? Lasciatevi ispirare da una visita del giardino, soffermandovi nei suoi angoli più suggestivi, e chiedete consiglio ai nostri esperti espositori che sapranno indirizzarvi nella scelta delle piante più adatte al vostro giardino e/o terrazzo.

Anche per questa edizione autunnale, importanti momenti divulgativi rivolti ad un approccio bio e sostenibile nella cura del verde ornamentale. Si parlerà di cura degli alberi, anche attraverso le più recenti pratiche di endoterapia, di surriscaldamento ambientale e carenza di acqua, oltre ai consueti e interessantissimi interventi dei nostri espositori. Come sempre attiva la postazione de “I consigli della Landriana”, dove il nostro Garden tutor darà consulenze gratuite per la progettazione dei vostri giardini e terrazzi.

Come di consueto, si affiancherà all’esposizione delle piante, un’ampia zona con selezionati espositori di articoli per il giardino, lo stile di vita naturale ed un’area di enogastronomia. Una particolare cura sarà rivolta all’intrattenimento dei bambini, con una vasta area gioco con gonfiabili (il sabato e la domenica), divertenti attività e laboratori. Sarà naturalmente attiva la nostra area ristoro, con bar, tavola calda e barbecue, dove gustare un semplice spuntino o un vero e proprio pranzo immersi nel verde. Parcheggio adiacente gratuito e libero accesso ai cani muniti di guinzaglio. Per tutte le altre info: www.landriana.com

Foto di copertina dalla pagina Facebook @giardinidellalandriana