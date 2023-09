Autumna di Ak2deru: l'installazione sonora al ninfeo di Villa Carpegna

Domenica 8 ottobre 2023 PrimaLinea Studio presenta Autumna - Villa Carpegna l’opera temporanea di Ak2deru che animerà il parco pubblico della villa. L’installazione visiva e sonora nell’area del ninfeo è patrocinata dal municipio XIII e coinvolge la grotta dell’asino, il ninfeo e la fontana. Autumna - Villa Carpegna offre al pubblico la possibilità di condividere un momento topico in cui celebrare la stagione autunnale e il suo recente equinozio, la natura e la comunità.

I partecipanti vivranno un’esperienza immersiva generata dalla diffusione del suono della composizione corale microtonale - sviluppata appositamente per queste tipologie di installazioni - dai suoni ambientali e dagli elementi visivi disposti nell’area. L’opera è parte di Tempora: un ampio progetto di opere site-speci?c dedicate alle stagioni che da anni l'artista realizza in contesti sia naturali che urbani. L’opera di Ak2deru ha un forte carattere sincretico ispirato ai riti teisti e atei.

La forte valenza tribale è scandita dalle composizioni sonore e dagli elementi visivi realizzati dall'artista, fra i quali: miniature, divertissement e ready-made. Autumna vuole ripristinare in una dinamica partecipativa il legame ancestrale con la natura che ad oggi esperiamo nella dimensione urbana e architettonica. Il lavoro di Ak2deru è basato sul rapporto tra spazio e tempo, infatti l’intervento si compie nella sua totalità grazie alla relazione di tutti elementi. In un momento così determinante per il nostro rapporto con la natura crediamo sia necessario ristabilire un legame felice con essa tramite una dinamica partecipativa e di condivisione.