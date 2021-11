ElectrifYou, a Roma il roadshow di BMW sulla mobilità sostenibile

Il BMW Group organizza un roadshow che farà tappa a Roma questo fine settimana, da venerdì 19 a domenica 21 novembre, per promuovere e valorizzare il percorso intrapreso dal Gruppo in tema di mobilità sostenibile

#ElectrifYou è l'evento itinerante che BMW Group Italia ripropone per il 2021, dopo l'interesse riscontrato lo scorso anno negli incontri con i diversi stakeholder avvenuti in cinque città, per far conoscere la mobilità elettrica e promuovere la strategia del gruppo in tema di sostenibilità.

Il Gruppo ha ribadito la volontà di rispettare tutti gli impegni in tema di emissioni di CO2. La grande attenzione su questo fronte è testimoniata dai risultati già raggiunti: alla fine del 2020, grazie alla grande quantità di modelli BMW e MINI elettrificati venduti, il BMW Group ha fatto meglio dell’obiettivo di emissioni di CO2 fissato dall'Unione Europea, raggiungendo una cifra di 99 g/km a fronte di un target di 104 g/km.

Ad oggi sono sei i veicoli in produzione (a due o quattro ruote) completamente elettrici del BMW Group: oltre alla BMW i3, con oltre 200.000 unità costruite fino ad oggi, ci sono le BMW iX3 e le nuove BMW iX e i4, la MINI Full Electric, il nuovo scooter elettrico BMW CE04.

Durante il prossimo weekend (da venerdì 19 a domenica 21 novembre) a Roma l'evento sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 19 presso Largo dei Lombardi. La comunicazione a supporto di #ElectrifYou ruota attorno alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo www.electrifyou.bmw.it dove è possibile scoprire l’evento, il calendario aggiornato, richiedere un test drive e partecipare al concorso che mette in palio una e-bike BMW Active Hybrid.

Sarà possibile scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del BMW Group, ricevendo informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto ed effettuando un test drive. La Nuova BMW iX, ammiraglia tecnologia full electric di BMW pronta al lancio sul mercato proprio in questi giorni sarà disponibile per i test drive, mentre sarà in esposizione la Nuova BMW i4, gran coupé che porta l'elettrificazione al cuore del brand BMW in arrivo a inizio 2022.