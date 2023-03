Usato di primavera: dal 13 al 19 marzo, grandi offerte su auto usate e garantite

Acquistare un'auto usata può rappresentare una scelta conveniente e intelligente per molti automobilisti. Grazie a questo mercato, infatti, è possibile accedere a una vasta scelta di vetture di seconda mano a prezzi accessibili, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Inoltre, acquistare un'auto usata può rappresentare un'ottima soluzione anche dal punto di vista ambientale, in quanto riduce l'impatto dell'estrazione di nuove materie prime e il consumo di energia necessario per produrre nuove auto.

Per rendere l'acquisto di un'auto usata ancora più conveniente e sicuro, molte concessionarie propongono garanzie e controlli sulla vettura. Ad esempio, Stellantis &You offre ai propri clienti l’usato Spoticar con:

Garanzia fino a 48 mesi

100 punti di controllo

Finanziamenti personalizzati, per aiutare i propri clienti nell'acquisto dell'auto desiderata.

A Roma, presso gli ampi showroom Stellantis &You è possibile trovare una vasta gamma di auto Spoticar multimarca, tra cui suv, city car, berline, furgoni, vetture elettriche, ibride o con motore termico.

In quattro sedi (Via Collatina 375, Via della Magliana 375, Viale Manzoni 67, Via Tiburtina 1144) dal 13 al 19 marzo sarà possibile approfittare dell'offerta per la rottamazione di un'auto usata e ottenere fino a 2.000 euro di sconto su tutte le auto usate disponibili.