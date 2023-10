Authentic Flamenco a Roma

Dopo il successo in Nord America e in Brasile lo scorso anno, il Teatro Real de Madrid e Fever si sono nuovamente uniti per portare Authentic Flamenco, lo spettacolo di danza tradizionale di flamenco acclamato dalla critica, in più di 30 città in tutto il mondo e anche a Roma.

Authentic Flamenco farà infatti tappa al Teatro Ghione di Rome, dal 15 al 19 novembre. Dopo Roma, anche Milano ospiterà questo spettacolo a dicembre. Il tour globale di quest'anno ha già fatto tappa negli Stati Uniti e nella regione dell'Asia-Pacifico e Roma si prepara ad ospitare questo straordinario evento. Per la prima volta in Italia, lo spettacolo farà tappa nella capitale questo novembre per un periodo limitato. I biglietti sono in vendita ora.

Presentato da Fever, la principale piattaforma globale di scoperta di spettacoli dal vivo, e dal Teatro Real de Madrid, una delle più prestigiose istituzioni di arti performative in Europa, questa affascinante performance di danza dal vivo metterà in mostra il ricco patrimonio del flamenco, un'arte tradizionale spagnola, in varie città d'Europa, Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente durante tutto l'anno.

"Siamo estremamente entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Teatro Real de Madrid e condividere la tradizione del flamenco con il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Ignacio Bachiller Ströhlein, co-fondatore e CEO di Fever. "Come azienda fondata in Spagna, siamo orgogliosi di sostenere questi artisti incredibilmente talentuosi mentre rafforziamo il nostro impegno a rendere la cultura accessibile a tutti".

"Portare una forma d'arte così autentica e unica in luoghi così diversi è un risultato per il Teatro Real de Madrid, frutto del suo impegno nel preservare questo patrimonio culturale. Promuovere e sviluppare un progetto così ambizioso è un dovere non solo nei confronti delle arti performative, ma anche nei confronti del pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Ignacio García-Belenguer, CEO del Teatro Real de Madrid.

Durante lo spettacolo, che durerà circa 65 minuti, a cura di SO-LA-NA Entertainment, un punto di riferimento nella creazione e produzione di performance live esclusive, il pubblico sarà incantato da un'espressione di passione e emozione autentica, con la partecipazione dei pluripremiati artisti spagnoli Paula Rodriguez e José Escarpín come ballerini, Jonathan Reyes e José del Calli come cantanti e Ángel Flores e Antonio Jiménez alla chitarra. Maggiori informazioni su Authentic Flamenco sono disponibili su authenticflamencoshow.com