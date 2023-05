Aurora a Roma Summer Fest 2023

Dopo il concerto sold out dello scorso anno, Aurora torna il 3 luglio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023.

Poco più che ventenne, la giovanissima cantante norvegese Aurora si sta facendo strada nel mondo della musica a ritmi di premi internazionali e tour tutti sold-out. Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio Spellemannprisen, il corrispettivo del Grammy norvegese, come miglior esordio con l’EP “Running with the Wolves” e due anni dopo, a gennaio 2017, si aggiudica due Norwegian Grammy come Pop Solo Artist of the Year e Music Video of the Year con il brano “I Went Too Far”, tratto da “All My Demons Greeting Me As A Friend”, il disco di debutto pubblicato a marzo 2016.

"The Gods We Can Touch" è il suo ultimo lavoro in studio pubblicato nel gennaio 2022.