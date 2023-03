"Aurora" mostra collettiva a cura di Capital Culture House

Opening venerdì 24 marzo Medina Art Gallery, Roma.



Dal 24 al 30 marzo 2023 Medina Art Gallery presenta ''Aurora", la mostra collettiva a cura di Capital Culture House nelle sale espositive di Via Angelo Poliziano a Roma.



Opening venerdì 24 marzo h 18.00 nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34.



Organizzata e curata da Capital Culture House, la mostra espone le opere di 26 artisti:

Raffaella (Chen I Chun), Shih-Hsiung Lin, Rachelle Perez, Olivier Petit, Jerome Plutino, Linda Y Veronika (Deersisters), Sofya Zhura Vleva, Maria Garcia, Giorgi (George) Isakadze, Z Viviana, James Tottman, Volker Dittberner, Geonwoo Lee, Mariko Kumon, Maki.ki., Rosana Friederichs, Lara Aithal, Anjo Vivato, David Cow, G Imaginations, Jóhannes K. Kristjánsson, Sujin, Sissy – Magnea Fisher, Fiorenzo Sandonini, Jasper Borup, Sofia Freixas.



La Mostra in breve:

Titolo: “Aurora” mostra collettiva

Curatrice: Capital Culture House

Opening: venerdì 24 marzo 2023 h 18.00

Durata: Dal 24 al 30 marzo 2023

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano, 32-34 Roma



Contatti Medina Roma Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com - Tel. +39 06 960 30 764 - Website: https://www.medinaroma.com/

Social: facebook.com/medinaroma.arte - instagram.com/medinaroma.arte



Ingresso libero