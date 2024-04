Auditorium della Tecnica aperto per Open House Roma 2024

L’Auditorium della Tecnica, all’interno del Palazzo della Confindustria, apre le porte al pubblico nel contesto di Open House Roma 2024. L'evento, giunto alla sua XII edizione, dal 6 al 14 aprile darà modo di scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Oltre 200 edifici e spazi, 40 tour tematici e 50 eventi speciali.

Auditorium della Tecnica

Il palazzo è stato progettato alla fine degli anni ‘60 del Novecento dagli architetti Vincenzo ed Edoardo Monaco in un lotto adiacente al Palazzo della Civiltà del Lavoro nel quartiere Eur di Roma. Il progetto, realizzato tra il 2015 e il 2016, si propone di valorizzare l’Auditorium dando vita ad uno spazio di pregio reinterpretandolo con la lente della contemporaneità così da essere annoverato tra le punte di qualità dell’architettura moderna della capitale. La visita comprende anche il famoso tetto disegnato da Capogrossi.

Appuntamento dalle 10 alle 13, in viale Umberto Tupini, 65. La visita è aperta ad un massimo di 35 persone per volta. La durata della visita è di 50 minuti. L'accesso è libero per ordine di arrivo. Libero accesso a persone con disabilità motorie. E' permesso scattare foto. L'entrata è ogni 60 minuti, ultima visita alle ore 12.

Foto di Luigi Filetici dal sito www.openhouseroma.org/