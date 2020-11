Audi Black Friday: 12 vetture nuove e in pronta consegna a un prezzo irripetibile

Il Black Friday è un evento commerciale molto importante, atteso tutto l'anno. Nonostante il periodo di grande difficoltà, anche quest'anno, in molti si sono attivati per garantire ai propri clienti imperdidibili occasioni. Audi non è da meno e, in occasione del Black Friday, propone un'offerta irripetibile su 12 vetture in pronta consegna.

Solo nella giornata del 27 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, versando un acconto che confermi la volontà d’acquisto, si potrà prenotare la vettura scelta .

L'offerta è accessibile da remoto, restando in un ambiente domestico, o in showroom, presso la sede Audi L’Automobile Roma di via Smerillo 32 a Roma, nel completo rispetto delle norme in vigore, garantendo la sicurezza dello staff e dei clienti.

Non perdere questa occasione, scopri le Audi coinvolte nell’offerta Black Friday: chiama il numero verde 800198026 o compila il form disponibile sul sito.

