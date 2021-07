Auand 20 night with the Auanders alla Casa del Jazz

Domenica 8 agosto alla Casa del Jazz arrivano i The AUANDers. Un gruppo modulare che rappresenta uno spaccato delle nuove generazioni della scena jazz italiana.

Nato nel 2011 in occasione del decennale dell’etichetta discografica pugliese Auand Records festeggiato a New York, si e? poi evoluto partecipando a diversi festival in tutta Italia (a Foligno per Young Jazz nel 2012, a Pisa per Internet Festival nel 2012, al Teatro Petruzzelli di Bari nel 2015, al Jazz Marathon di Catania sempre nel 2015, al Teatro Garibaldi di Bisceglie per Auand Days nel 2017). Hanno partecipato alla formazione alcuni dei musicisti piu? rappresentativi del nuovo jazz italiano tra cui Francesco Bearzatti, Gaetano Partipilo, Francesco Diodati, Simone Graziano, Matteo Bortone, Francesco Ponticelli, Filippo Vignato e ospiti internazionali quali Ray Anderson, Dan Weiss, Shane Endsley.

The Auanders:

Francesco Lento: trumpet

Michele Tino: alto sax

Francesco Panconesi: tenor sax

Federico D’Angelo: baritone sax

Filippo Vignato: trombone

Glauco Benedetti: tuba

Francesco Diodati: guitar

Enrico Zanisi: piano, rhodes, synth

Francesco Ponticelli: electric bass, double bass

Stefano Tamborrino: drums

