Dal 29 giugno al 8 luglio, al Parco di Torre del Fiscale, arriva il festival Attraversamenti Multipli 2023. La manifestazione è ideata e curata da Margine Operativo

con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani ed è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Attraversamenti Multipli durante il suo viaggio tra gli orizzonti mobili dei linguaggi artistici contemporanei in tutte le annualità si è confrontato con i paesaggi urbani, ora nella sua 23a edizione sceglie di aprire una nuova fase di sperimentazione e ricerca per il festival interrogandosi sulle possibilità di confronto e interazione tra le arti performative e la natura urbana e gli spazi verdi metropolitani tracciando un percorso che ruota intorno alla performità dei corpi in dialogo con i paesaggi naturali urbani in un’ottica green e sostenibile.

All’interno di questa nuova fase di ricerca si colloca la scelta del “sottotitolo” del viaggio 2023: "Fragile" è lo slogan/parola che accompagna il percorso di Attraversamenti Multipli 2023. "Il nostro pianeta è fragile: sempre più colpito da emergenze climatiche, umanitarie e globali. L’universo delle arti performative è fragile, esposto a una precarietà senza fine. Siamo tutti esseri fragili e interconnessi attraverso relazioni non lineari".

"Fragile è qualcosa da maneggiare con cura - dicono Alessandra Ferraro e Pako Graziani di Margine Operativo - sia che si tratti del pianeta su cui viviamo, di noi stessi e dell’universo delle performing arts. Dentro questo tempo fragile, che paradossalmente espelle ed esilia i fragili e le fragilità, prendiamo posizione e traduciamo in azione la consapevolezza della nostra condizione non per ripiegarci su noi stessi, ma per rilanciare un profondo valore sociale e politico del fare arte / del costruire organismi performativi.

La fragilità la decliniamo come un sintomo vitale, una chiave di lettura del reale, una postura decentrata da cui partire per costruire traiettorie resilienti e inaspettate capaci di includere e accogliere le pluralità, capaci di delineare un pianeta sostenibile e vivibile per tutti: animali, piante, esseri umani, culture, arti".

Sono sette i giorni di eventi artistici al Parco di Torre del Fiscale: 29, 30 giugno e 1, 5, 6, 7, 8 luglio, mentre le residenze artistiche e i laboratori previsti dal festival si svolgono dal 26 giugno. Il festival in questa edizione sperimenta il dialogo e l'interazione tra le arti performative contemporanee e la natura urbana con l’obiettivo di valorizzare gli spazi verdi metropolitani e di rafforzare la loro funzione sociale e culturale e di promuovere la cultura della sostenibilità.

Attraversamenti Multipli 2023 coinvolge 21 compagnie di artisti, di cui 5 compagnie internazionali, presenta 32 performance, spettacoli, site specific

di cui sei in prima nazionale e quattro formati performativi creati in esclusiva per il festival.

Il programma



GIOVEDI 29 GIUGNO

h 19 | talk performativo | teatro

LACASADARGILLA

Corpi Soli e Città

dalle h 19.30 | percorso sonoro | audio paesaggio

LACASADARGILLA

CITTÀ SOLA. #Variazione 2. Tonnellate di fiori nel mio cortile

h 20 | performance site specific | danza | prima nazionale | Spagna

ARNAU PÉREZ

Single

h 20.30 | performance site specific | danza | Francia

CIE MF | MAXIME & FRANCESCO

Re-garde

h 21.30 | performance | danza – teatro fisico | prima nazionale

C&C COMPANY / CARLO MASSARI

BASTARDO - chi ha paura dell’uomo nero

dalle h 21.30 | video live performance | visual site specific |

FLxER / LIZ

Natural Landscape/S

VENERDI 30 GIUGNO

h 19 | site specific | happening | danza - teatro fisico |

CARLO MASSARI / C&C COMPANY

Farsi Corpo

con i partecipanti al laboratorio

h 20 | performance | site specific | teatro - teatro fisico |

MARGINE OPERATIVO

Un’altra Medea

dalle h 21 | presentazione + reading performativo | format multiforme |

NOTTURNO SCALDATI

un evento multiforme intorno all’opera di Franco Scaldati

Progetto co-realizzato da Cranpi, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Attraversamenti Multipli

presentazione del progetto editoriale

FRANCO SCALDATI -TEATRO (Marsilio Editori)

a cura di Valentina Valentini e Viviana Raciti

a seguire | reading performativo |

NOTTURNO SCALDATI

testi di Franco Scaldati

reading performativo con:

MELINO IMPARATO, DARIA DEFLORIAN, GIOIA SALVATORI,

STEFANO SCIALANGA, EMANUELA VILLAGROSSI

dalle h 19 | percorso sonoro | audio paesaggio

LACASADARGILLA

CITTÀ SOLA. #Variazione2. Tonnellate di fiori nel mio cortile

dalle h 21 | video live performance | visual site specific

FLxER / LIZ

Natural Landscape/S

SABATO 1 LUGLIO

dalle ore 19.30 | teatro visuale | performance | per 5 spettatori alla volta

UNTERWASSER

Boxes / Postcards from Rio

h 20.30 | performance site specific | danza

COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA

Performative Speech: studio sul fauno

h 21.30 | concerto - performance di musica elettroacustica live | Ita / UK

BEERCOCK

Human Rites

dalle h 19 | percorso sonoro / audio paesaggio

LACASADARGILLA

CITTÀ SOLA. #Variazione 2. Tonnellate di fiori nel mio cortile

dalle h 21.30 | video live performance | visual site specific

FLxER / LIZ

Natural Landscape/S

MERCOLEDI 5 LUGLIO

h 20 | spettacolo | circo contemporaneo - giocoleria - danza | Francia | dai 5 anni

CIE LITTLE GARDEN / FABRIZIO SOLINAS

Little Garden

h 21.30 | spettacolo | musica live / teatro delle ombre / animazione analogica | dai 5 anni

FOSSICK PROJECT

Fire Charmers

GIOVEDI 6 LUGLIO

h 17.30 | incontro |

Arti Performative e Culture del Contemporaneo

IL BATTITO DEL REALE

realizzato in network con P.A.C. Performing Arts Contemporanee

nell’ambito del ciclo di incontri Arti Performative e Culture Del Contemporaneo

h 20.30 | performance | danza |

ADRIANO BOLOGNINO

Come neve

h 21 spettacolo | teatro | prima nazionale

MARGINE OPERATIVO

Certo io resisterò

VENERDI 7 LUGLIO

h 20.30 | performance | danza | prima nazionale | Spagna

IRON SKULLS CO / DIEGO GARRIDO

Nunca bailaré solo

h 21 | performance | site specific | danza |

CHIASMA / SALVO LOMBARDO feat. NICOLA GALLI

Breathing Room

h 22 | musica | dj set

LA REINA DEL FOMENTO

World Beats

dalle h 21.30 | video live performance | visual site specific

FLxER / LIZ

Natural Landscape/S

SABATO 8 LUGLIO

h 18 | esplorazione urbana performativa | camminata pubblica |

DOM- / Valerio Sirna, Arianna Lodeserto, Leonardo Delogu

Non è la fine

h 21 | performance site specific | danza | prima nazionale

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET

Car Practice

h 22 | musica | dj set

LA REINA DEL FOMENTO

World Beats #2

dalle h 21.30 | video live performance | visual site specific

FLxER / LIZ

Natural Landscape/S