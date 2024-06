Attraversamenti multipli 2024

In un’epoca come la nostra segnata a livello globale dall’emergenza climatica, crediamo sia importante porsi in una dinamica di transizione verde, di sperimentazione e di invenzione di forme e pratiche più sostenibili di produzione e di fruizione anche per l’universo delle arti performative contemporanee.



Abitare la natura urbana attraverso le pratiche performative, per noi e per il festival significa aprire una riflessione concreta sulle relazioni possibili tra l’atto artistico, gli spazi di vita e le comunità. La postura cambia completamente. Proporre spettacoli in spazi pubblici crea una dinamica potente di interazione con l’altro da sè, questa dinamica relazionale è generativa di traiettorie inaspettate e multiformi.



Ci interessa la ricerca su quali prospettive si aprono nel momento in cui una performance dialoga e interagisce con la natura urbana, quando diventa un corpo ed un elemento che si confronta con altri corpi ed altri elementi (piante, animali, paesaggio) in una relazione orizzontale e plurale.



Scegliamo di sfuggire alla ferocia delle accelerazioni artificiali impresse alla temporalità rivendicando un tempo sostenibile di ricerca e di sperimentazione e rilanciando anche in questa edizione – all’interno di un arco progettuale che si snoda su più anni – come sottotitolo e slogan che ci accompagna la parola > FRAGILE



La fragilità la decliniamo come un sintomo vitale, una chiave di lettura del reale, una postura decentrata da cui partire per costruire percorsi resilienti capaci di includere e accogliere le pluralità, capaci di delineare un pianeta sostenibile e vivibile per tutt*: animali, piante, esseri umani, arti e culture.



Alessandra Ferraro e Pako Graziani / Margine Operativo



Il viaggio di Attraversamenti Multipli - il festival multidisciplinare dedicato alle arti performative contemporanee, curato dal gruppo Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani - sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale – nella sua 24a edizione

prosegue il suo percorso di confronto con gli spazi pubblici, la ricerca sui possibili sconfinamenti tra diversi linguaggi artistici e crea dinamiche per sperimentare dialoghi e traiettorie innovative ed ecosostenibili tra le pratiche delle arti performative, gli spazi pubblici urbani naturali e le comunità.



Attraversamenti Multipli dal 15 giugno al 29 giugno abita la natura urbana del Parco di Torre del Fiscale (Roma) - che è parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica - e propone un articolato e multiforme programma di performance, spettacoli, site specific, residenze e laboratori in dialogo con lo straordinario paesaggio naturale e archeologico di questo polmone verde della metropoli policentrica.

Sono sette i giorni di spettacoli al Parco di Torre del Fiscale: il 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29 giugno.

Il percorso del festival prosegue il 5 e il 6 luglio negli gli spazi urbani del centro storico di Toffia (Rieti) dove propone due giornate di spettacoli dedicate alle nuove generazioni di spettatori.



Il festival è accompagnato, all’interno di un arco progettuale che si snoda su più anni,

dalla parola / slogan > FRAGILE

Fragile >>> è “qualcosa” da maneggiare con cura, sia che si tratti del pianeta su cui viviamo,

di noi stessi e dell’universo delle performing arts.

Attraversamenti Multipli 2024

coinvolge 25 compagnie di artisti, di cui 5 compagnie internazionali

e presenta 36 performance / spettacoli / site specific

di cui sei in prima nazionale e sono cinque i formati performativi creati in esclusiva per il festival



Attraversamenti Multipli in questa edizione pone al centro del suo agire la sostenibilità e il delineare percorsi di transizione ecologica per le arti performative.



LE TRAIETTORIE DEL FESTIVAL



All’interno del focus sulla sostenibilità si colloca la collaborazione del festival con la rete Ecoritmi // formata da Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Eticae-Stewardship in action e Margine Operativo // supportata dall’Unione Europea – Next Generation EU per realizzare due progetti di promozione e di accelerazione di pratiche eco-innovative nell’universo delle performing arts. Ed in questa cornice che si colloca la call nazionale lanciata da Margine Operativo per tre residenze artistiche nei paesaggi urbani naturali attraverso la quale sono stati scelti tre progetti per essere sostenuti nel loro percorso di ricerca. Questi tre progetti vengono presentati nell’ambito di Attraversamenti Multipli in una forma performativa creata in esclusiva per il festival e per il Parco di Torre del Fiscale, e sono:

- Cosmorama di Nicola Galli – artista che si occupa di ricerca corporea e da anni sviluppa un’indagine coreografica incentrata sul rapporto tra uomo e natura - che presenta una danza che diventa crocevia tra le pieghe, i rilievi e gli elementi del paesaggio (prima nazionale: 20 giugno h 19)

-Ruth di Francesca Cola - artista multidisciplinare che intreccia movimento, arte visiva e tecnologia in una poetica transmediale – è una performance tra danza e soundscape live, che si rivolge ad un pubblico dei 6 anni proponendo una creatura mutaforma che pone la domanda “come posso vivere su un pianeta danneggiato?”. Intorno a questa domanda, Francesca Cola propone anche un laboratorio di eco danza rivolto ai bambini

(Ruth in una dimensione site specific creata per il festival viene presentata il 27 giugno alle h 19.30)

- Raccogliere pietre di Enrico Malatesta - artista attivo in ambiti sperimentali posti tra musica, performance e indagine territoriale - che presenta in esclusiva per il festival un’azione sonora e un percorso partecipato dedicate al contesto urbano-naturale del Parco di Torre del Fiscale. (creazione per il festival - 28 giugno h 19)



L’attenzione del festival alle creazioni in dialogo con la natura urbana in un’ottica ecosostenibile e site specific si concretizza anche attraverso la collaborazione con la danzatrice e coreografa Giselda Ranieri per la realizzazione di “Vetro”, performance che ruota introno al concetto di farsi paesaggio, in un contesto ecosistemico. Un formato creato in esclusiva per il festival dove la danza si intreccia con la musica live e gli impulsi sonori generati dalle piante. (20 giugno h 21.30)

Sempre nell’ambito della traiettoria delle relazioni con il paesaggio si colloca la creazione di “Gli uccelli” della compagnia lacasadargilla, un percorso sonoro creato in esclusiva per il festival e disseminato nel Parco di Torre del Fiscale. Le voci narranti si intrecciano con la drammaturgia musicale per restituire il racconto tratto da Gli uccelli scritto da Daphne Du Maurier, che con preveggenza tipica della fantascienza, parla di ecofobia e di un clima mutato dove la natura animale è una forza fuori controllo

Anche in questa annualità il festival propone una finestra internazionale rivolta alle creazioni di danza nei paesaggi urbani e propone le creazioni di due danzatori e coreografi spagnoli:

presenta in prima nazionale “8 km en Mule” di Alvaro Murillo, una performance che si pone al confine tra danza contemporanea e flamenco e che è stata selezionata per il 2024 dalla Rete A Cielo Abierto, formata da 22 festival spagnoli. (20 giugno h 20.30)

Akira Yoshida nel suo inconfondibile stile che combina la break dance con l’acrobatica e la danza contemporanea presenta “Oroimen” riformulata per il festival in una dimensione site specific, L’utilizzo di un vasto vocabolario di pratiche performative posiziona Akira Yoshida nel panorama spagnolo come uno dei danzatori e coreografi più versatili della sua generazione. (15 giugno h 20)

Il festival propone uno spostamento dei punti di vista e delle percezioni, dei formati performativi particolari che si interrogano sulle relazioni tra azione artistica e spettatori attraverso le creazioni di quattro autrici e performer:

Marta Olivieri presenta “Trespass_Tales of the Unexpected” - progetto vincitore del bando “Accessibilità nello spettacolo dal vivo” del Ministero della Cultura – una performance durational che può essere vista e può essere ascoltata, una coreografia e un racconto che si manifesta in forme plurime (16 giugno h 19.30)

Claudia Catarzi propone “14.610” una performance ad alta densità poetica interconnessa allo spazio dove avviene e che modifica lo sguardo dello spettatore: la performer danza a tre metri di altezza su un piano inclinato (16 giugno h 21.30)

“Metis” di Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni è un’azione coreografica, sonora e partecipativa. Indaga tematiche legate alla geografia di genere, e si domanda come i corpi delle donne vivono e si relazionano allo spazio urbano. I corpi delle performer si muovono agiti da un paesaggio sonoro composto da un reticolato di storie, letture e suoni (21 giugno h 19.30)



Attraversamenti Multipli anche in questa edizione rilancia la sua natura multidisciplinare e presenta spettacoli e formati performativi che creano originali e inaspettati dialoghi tra diversi linguaggi artistici in una dimensione relazionale con i paesaggi:

-C&C Company, compagnia di danza attiva a livello internazionale e coordinata dal coreografo Carlo Massari, propone in prima nazionale “Il combattimento di Tancredi e Clorinda_dramma a cielo aperto” un audace connubio tra il barocco di Claudio Monteverdi e la contemporaneità, che vede in scena due danzatori, un mezzo soprano e una clavicembalista. (28 giugno h 20)

-Cristian Ceresoli e Silvia Gallerano presentano “Arrampicarsi”, un pezzo a due voci, una scrittura originale, con lyrics e canzoni dal vivo, dove si intrecciano la scrittura pop e il teatro (28 giugno h 21.30)

-Salvo Lombardo / Chiasma presenta una nuova tappa site specific dello spettacolo Sport, The way that I love you è un affondo coreografico sul concetto stesso di "performatività" e su vari “rituali” sportivi (29 giugno h 20)

-Teatro delle Apparizioni presenta “Dancing Stories_esterno notte” uno spettacolo multiforme che crea uno spazio condiviso con un pubblico di bambini e adulti dove ascoltare, guardare e ballare una storia attraverso la musica, la videoarte e il teatro (27 giugno h 21)

- “Un’altra Medea_secondo movimento” di Margine Operativo è una rilettura contemporanea della storia di Medea da un punto di vista femminile costruita attraverso una interazione tra il teatro e la danza. (21 giugno h 21)

“Natural Landscape/S” è una performance multidimensionale e immersiva, creata per il festival dagli artisti visuali del collettivo FLxER dove il videomapping e il visual site specificl trasforma le arcate degli acquedotti del Parco di Torre del Fiscale in degli schermi dinamici (15,16, 20,21, 28, 29 giugno dalle h 21.30)



Il festival in tutti questi anni ha generato azione di scouting rivolta alle nuove creatività e anche in questa edizione una traiettoria del festival è dedicata alle creatività emergenti in dialogo con i paesaggi e in azione sulle linee di confine tra diversi linguaggi artistici, nell’ambito di questa traiettoria vengono presentati:

-lo spettacolo “Concerto fetido su quattro zampe” degli artisti Alice e Davide Sinigaglia intreccia teatro, musica live e danza è un manifesto generazionale che parla di animalità interrogandosi “su questa nostra maledetta evoluzione” (15 giugno h 21)

-il concerto performativo proposto dalla musicista e performer Vera Di Lecce “Altar of Love” un rituale elettronico che scava nel profondo dell’Io (15 giugno h 22)

- la compagnia di danza Cornelia presenta due declinazioni del loro nuovo progetto artistico Hybridus che affronta la figura dell’ibrido attraverso differenti processi di trasformazione del corpo in relazione al mondo contemporaneo: “Divine Beasts” vede l’incontro tra Cornelia e la coreografa croata Maša Kolar che propone una performance dedicata a tutti gli esseri viventi (20 giugno h 21),

il coreografo Nicolas Grimaldi Capitello con “Petrhushka” si sofferma sulle sfumature del femminile e delle sue trasformazioni (21 giugno h 21.30)

- Collettivo Flaan, compagnia di circo contemporaneo presenta “Pacifer” una nuova produzione che combina il circo contemporaneo, con il teatro e la beat box (27 giugno h 20)

In continuità con lo spirito del festival di connessione con diversi pubblici e di valorizzazione dei luoghi con cui interagisce anche in questa edizione le due giornate del festival programmate a Toffia (Rieti), coinvolgono diversi spazi open air del centro storico del borgo medievale e sono dedicate alle nuove generazioni di spettatori. Attraversamenti Multipli a Toffia propone il 5 luglio lo spettacolo di circo contemporaneo “Out of the blue” di Fra Martò, nome d’arte di Francesca Martello, che propone un linguaggio narrativo che combina circo, movimento e comicità, creando una forte connessione con il pubblico (h 18.30)

Il 6 luglio alle h 18.30 la compagnia italo tedesca Pigreco Company, formata da due artiste, presenta lo spettacolo di circo contemporaneo “My Heart is on the table” composto da giochi di prestigio e incredibili passeggiate con le bottiglie, e alle h 19.30 lo spettacolo di teatro e danza “Alice al contrario” della compagnia Twain, che rilegge la favola di Alice chiedendosi come sarebbe Alice crescendo.



Compagnie / artist? in azione a Attraversamenti Multipli 2024

(in ordine di apparizione)



AKIRA YOSHIDA (ES) - ALICE e DAVIDE SINIGAGLIA - VERA DI LECCE

LACASADARGILLA - LIZ / FLxER / AVnode (IT+NL) - MARTA OLIVIERI

CLAUDIA CATARZI - NICOLA GALLI - ÁLVARO MURILLO (ES)

MAŠA KOLAR / CORNELIA (HR+IT) - GISELDA RANIERI / ALDES

FRANCESCA PENZO e MARIAGIULIA SERANTONI / MICCE - MARGINE OPERATIVO

NICOLAS GRIMALDI CAPITELLO / CORNELIA - FRANCESCA COLA - COLLETTIVO FLAAN

FABRIZIO PALLARA / TEATRO DELLE APPARIZIONI - ENRICO MALATESTA

SILVIA GALLERANO e CRISTIAN CERESOLI - CARLO MASSARI / C&C COMPANY

SALVO LOMBARDO / CHIASMA - MONDOCANE

PI GRECO COMPANY (DE+IT) - FRA MARTÒ - TWAIN



PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO



ROMA // Parco di Torre del Fiscale //



Il 15 giugno > inizia il percorso del festival con un evento multiforme che si muove tra danza, teatro, musica live, percorsi sonori e visual site specific. Il programma di questa prima giornata racconta la traiettoria multiforme del festival, la sua attenzione verso performance e artisti che sperimentano gli sconfinamenti tra diversi linguaggi e il suo dialogo con gli spazi pubblici.

Si inizia alle ore 20 con il danzatore e coreografo spagnolo Akira Yoshida che presenta “Oroimen” nel suo inconfondibile stile che combina la break dance con l’acrobatica e la danza contemporanea. Alle ore 21 Alice e Davide Sinigaglia presentano “Concerto fetido su quattro zampe” uno spettacolo che intreccia teatro, musica e danza; un manifesto generazionale proposto da due artisti Under 30 che ruota intorno al nostro essere animali e sulla “nostra maledetta evoluzione”

Si prosegue alle h 22 con il concerto performativo proposta dalla musicista e performer Vera Di Lecce “Altar of Love” un rituale elettronico che porta l’ascoltatore/spettatore in un non-luogo in cui passato e futuro convivono



Sempre il 15 giugno iniziano il loro percorso due formati performativi creati in esclusiva per Attraversamenti Multipli e che saranno presenti in tutte le giornate del festival a Roma:

“Gli uccelli” della compagnia lacasadargilla, è un percorso sonoro creato in esclusiva per il festival e disseminato nel Parco di Torre del Fiscale. Le voci narranti si intrecciano con la drammaturgia musicale per restituire il racconto tratto da Gli uccelli di Daphne Du Maurier, dove la natura animale è una forza fuori controllo.

“Natural Landscape/S” è una performance multidimensionale creata per il festival dagli artisti visuali del collettivo FLxER dove il videomapping trasforma le arcate degli acquedotti del Parco di Torre del Fiscale in degli schermi dinamici



Il 16 giugno > nella sua seconda giornata di Attraversamenti Multipli propone uno spostamento dei punti di vista e delle percezioni attraverso la performance durational “Trespass_Tales of the Unexpected” di Marta Olivieri

( alle h 19.30) e Claudia Catarzi propone “14.610” una performance di danza interconnessa allo spazio dove avviene: una pedana / scivolo alta tre metri (h 21.30)

E propone anche in questa tappa il percorso sonoro creato per il festival da lacasadargilla e il visual site specific di Flyer / Liz



Il 20 giugno > Attraversamenti Multipli delinea una traiettoria poliedrica ed ecosostenibile che esplora la nuova creazione tra danza e paesaggio di Nicola Galli “Cosmorama” il dialogo tra danza, musica e piante proposto da Giselda Ranieri “Vetro” (creato in esclusiva per il festival) , la prima nazionale della performance al confine tra danza contemporanea e flamenco di Alvaro Murillo (Spagna) “8 km en mule” , e la danza sovraumana di “Beasts” ispirata a figure ibride e chimeriche proposta dalla coreografa croata Maša Kolar con la compagnia Cornelia

E propone anche in questa tappa il percorso sonoro creato per il festival da lacasadargilla e il visual site specific di FLxER / Liz

Il 21 giugno > Attraversamenti Multipli ruota intorno alla tematica del corpo, delle sue relazioni con lo spazio pubblico e della sua rappresentazione attraverso tre traiettorie artistiche diverse.

Un percorso che inizia alle h 19.30 con l’azione coreografica e sonora intorno alla geografia di genere affrontata da Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni “Metis” che si domanda come i corpi delle donne e delle persone non binarie vivono e si relazionano allo spazio urbano. Prosegue con l’esplorazione della storia di Medea declinata da un punto di vista femminista nella performance di Margine Operativo “Un’altra Medea_ secondo movimento” e approda alle h 21.30 alla nuova creazione di Nicolas Grimaldi Capitello / Cornelia che rilegge Petruska di Stravinsky mettendo al centro le trasformazioni del corpo della donna determinati dalla societa?.

Prosegue, anche in questa tappa, il percorso sonoro immersivo creato per il festival da lacasadragilla e il visual site specific di FLxER / Liz

Il 27 giugno > nella sua quinta tappa Attraversamenti Multipli propone una giornata dedicata alle nuove generazioni di spettatori = i kids, con un programma caleidoscopico e partecipativo che spazia dalla danza al circo contemporaneo e dal dj set narrativo al vj set.

Alle ore 19 Francesca Cola propone “Ruth” una performance tra danza e soundscape live,che si rivolge ad un pubblico dei 6 anni, dove una creatura mutaforma pone la domanda “come posso vivere su un pianeta danneggiato?”. Alle 20 Collettivo Flaan, compagnia di circo contemporaneo presenta “Pacifer” uno spettacolo itinerante che attraversando il Parco di Torre del Fiscale combina il circo contemporaneo, con il teatro e la beat box

Alle ore 21 Teatro delle Apparizioni presenta “Dancing Stories_esterno notte” uno spettacolo multiforme che crea uno spazio condiviso con un pubblico di bambini e adulti dove ascoltare, guardare e ballare una storia attraverso la musica, il vjset e il teatro.



Il 28 giugno > nella sua sesta giornata il festival propone un evento multisfaccettato abitato da formati performativi che creano originali e inaspettati dialoghi tra diversi linguaggi artistici:

alle ore 19 Raccogliere pietre di Enrico Malatesta un’azione sonora e un percorso partecipato creato in esclusiva per il festival attraverso una residenza artistica e dedicate al contesto urbano-naturale del Parco di Torre del Fiscale

alle ore 20 “Il combattimento di Tancredi e Clorinda_dramma a cielo aperto” creato da Carlo Massari / C&C Company, è un’audace interazione tra il barocco di Claudio Monteverdi e la contemporaneità, con in scena due danzatori, un mezzo soprano e una clavicembalista.

alle ore 21.30 lo scrittore Cristian Ceresoli e l’attrice Silvia Gallerano presentano “Arrampicarsi” un pezzo a due voci, una scrittura originale, con lyrics e canzoni dal vivo

Prosegue, anche in questa tappa, il percorso sonoro creato per il festival da lacasadragilla e il visual site specific di FLxER / Liz



Il 29 giugno > nella sua settima giornata il festival propone per la sua ultima tappa a Roma un evento ecclettico che spazia dalla danza al teatro, e passando attraverso il djset si conclude con una festa.

Alle ore 20 la performance “Sport The way that I love you” è una declinazione site specific della performance SPORT che Salvo Lombardo / Chiasma riformula in una versione per due performer, individua nella condizione fisica della “caduta” una specifica dimensione esistenziale. Alle ore 21 Margine Operativo presenta “Jesus _appunti sulla fine del mondo” una performance che intreccia la danza e il teatro e ruota intorno ai dubbi, le sofferenze e le fragilità propri della condizione universale dell’uomo. Ultimo giorno anche per seguire il percorso sonoro Gli Uccelli creato per il festival da lacasadragilla e il video mapping immaginifico di FLxER / Liz.

Dalle 22 entra in azione il dj set di Mondocane attraversato dai ritmi caldi dell’elettronica tribale, le ipnosi della psichedelia e la multiculturalità della global bass per chiudere con un happening / festa il percorso 2024 del festival a Roma.





INGRESSO

ROMA | Parco di Torre Del Fiscale – via dell’Acquedotto Felice 120

date eventi artistici: 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29 giugno



BIGLIETTO GIORNALIERO …. 12 Euro

Ridotto (Under 26 e Over 65) … 6 Euro



Il biglietto giornaliero dà il diritto a seguire tutte le performance in programma in una singola giornata



IL BIGLIETTO GIORNALIERO SI PUÒ ACQUISTARE:



> ONLINE > su Marte Ticket > https://marteticket.it/attraversamenti-multipli/



> alla Biglietteria del Festival nei giorni degli eventi:

La Biglietteria si trova all’entrata principale del PARCO DI TORRE DEL FISCALE,

Via Dell’Acquedotto Felice 120, Roma

È aperta tutti i GIORNI DEGLI EVENTI (apre 1 ora prima dell’inizio degli spettacoli)



www.attraversamentimultipli.it

informazioni: info@attraversamentimultipli.it



I LABORATORI a Roma



Il festival Attraversamenti Multipli 2024 propone 2 LABORATORI gratuiti



1- Laboratorio di Visione “Redazione Multiculturale” a cura di Luca Lotano / RE.M

Il festival Attraversamenti Multipli 2024 rilancia anche per questa edizione la collaborazione con il progetto le RE.M coordinato da Luca Lòtano e il coinvolgimento di Teatro e Critica per la creazione di una Redazione Multiculturale che curerà il BLOG multimediale del festival, una redazione costituita da spettatori “critici” di diverse provenienze geografiche, che attraverso la scrittura, la fotografia, il video, l’audio e la mappatura del territorio, partirà dal racconto delle estetiche e dalle poetiche degli spettacoli presentati al festival per affrontare – con una narrazione nuova – la città e le traiettorie culturali che la animano.



Laboratorio gratuito con ingresso gratuito agli spettacoli – iscrizioni a lab@attraversamentimultipli.it



2-Laboratorio di eco danza e pratiche del contemporaneo

RUTH – la casa comune

condotto da Francesca Cola



Il laboratorio è rivolto a bambin? a partire dai 6 anni e ad adult? genitori e nonni (i/le bambin? possono partecipare anche senza accompagnator?).Che tu sia un bambino curioso, un genitore attento o un nonno saggio, “RUTH – la casa comune” è un’avventura per tutti



Unisciti a noi e insieme scopriremo come possiamo diventare eroi per il nostro pianeta!

Ruth ha dentro una grande domanda: come possiamo vivere e sopravvivere su un pianeta danneggiato?

Vuole provare a immaginare alcune risposte insieme a te!

come faremo a immaginare le risposte a questa domanda?

Costruiremo un rifugio insieme usando materiali riciclati. Sarà la nostra casa, un luogo in cui condividere domande, idee e sognare il futur0



24, 25, 26 giugno dalle h 17.30 alle h 19.30

27 giugno dalle h 16.30 alle h 18.30

poi a seguire il 27 giugno alle h 19 è in programma la performance “Ruth”



Laboratorio gratuito – iscrizioni a lab@attraversamentimultipli.it



5 e 6 luglio – TOFFIA (Rieti)

Centro Storico



In continuità con lo spirito del festival di connessione con diversi pubblici e di valorizzazione dei luoghi con cui interagisce anche in questa edizione le due giornate del festival programmate a Toffia (Rieti), coinvolgono diversi spazi open air del centro storico del borgo medievale e sono dedicate alle nuove generazioni di spettatori: i bambini e le bambine.

Il 5 luglio > Attraversamenti Multipli a Toffia propone alle ore 18.30 lo spettacolo di circo contemporaneo

“Out of the blue” di Fra Martò, nome d’arte di Francesca Martello, che propone un linguaggio narrativo che combina circo, movimento e comicità, creando una forte connessione con il pubblico

Il 6 luglio > la compagnia italo tedesca Pigreco Company, formata da due artisti, presenta lo spettacolo di circo contemporaneo “My Heart is on the table” composto da giochi di prestigio e incredibili passeggiate con le bottiglie, e alle h 19.30 lo spettacolo di teatro e danza “Alice al contrario” della compagnia Twain, che rilegge la favola di Alice chiedendosi come sarebbe Alice crescendo.



informazioni: info@attraversamentimultipli.it