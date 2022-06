Attraversamenti Multipli, il festival multidisciplinare dedicato alle arti performative contemporanee, curato dal gruppo Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani, nella sua 22° edizione si sviluppa dal 10 al 18 giugno a Roma nel quartiere del Quadraro, tra Largo Spartaco e il Parco di Torre del Fiscale e il 25 e 26 giugno a Toffia (Rieti).



Attraversamenti Multipli 2022 presenta nel suo programma 22 compagnie di artisti tra cui 4 compagnie internazionali, 30 performances, 10 prime nazionali.



In questa edizione coinvolge un nuovo spazio: il Parco di Torre del Fiscale - che è parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica - che viene abitato da site specific in dialogo con il suo straordinario paesaggio naturale / archeologico in un’ottica green e sostenibile. Il festival è accompagnato, all’ interno di una progettualità triennale, dal tema / slogan everything is connected – tutto è connesso. A sottolineare come siamo tutt* interconnessi attraverso relazioni non lineari e come stare nel mondo e costruire mondi sono esercizi collettivi e multipli, nei quali agire significa, consapevolmente o meno, agire in interazione con altre creature e con diversi contesti sociali, culturali e ambientali.



Il programma, nella prospettiva della interconnessione tra azione artistica / spettatori / paesaggi urbani e dell’intreccio/ connessione tra diversi codici artistici - teatro / danza / musica / site specific - si articola attraverso: performance site specific create per il festival in interazione con gli spazi che le accolgono, progetti artistici con formati relazionali particolari che cercano di dissolvere i confini tra performers e spettatori per costruire un incontro e uno spazio da abitare, performance che ibridano diversi generi artistici, spettacoli dedicati alle nuove generazioni di spettatori.



Attraversamenti Multipli 2022 è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2022 sullo Spettacolo dal Vivo, il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 - 2021 -2022" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.