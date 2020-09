Attraversamenti multipli 2020

A Roma dal 18 settembre ritorna in azione il festival Attraversamenti Multipli creato da Margine Operativo con un' edizione speciale per i suoi 20 anni di percorso tra gli orizzonti mobili delle performing arts contemporanee.

Vent'anni di esplorazioni delle relazioni possibili tra le arti performative e la dimensione urbana, di sperimentazione nella riattivazione e rigenerazione di spazi pubblici attraverso un festival crossdisciplinare.

Il festival si svolgerà dal 18 al 27 settembre a Roma (18,19,20 e 25,26,27 settembre). Il 3 e 4 ottobre a Toffia ( Ri)

ll programma completo di Attraversamenti Multipli

VENERDI 18 SETTEMBRE

dalle h 18 | performance itinerante site specific

Collettivo Amigdala

"LETTERE ANONIME PER UN CAMMINATORE"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

dalle h 19 | installazione sonora | site specific

Compagnia Lacasadargilla

"LA STANZA DELLA RIVOLUZIONE"

* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

dalle h 20 | performance site specific | installazione | tv, radio reading

Margine Operativo + L'ultimo nastro di Krapp

"TELERADIO METROPOLI"

h 21 | danza | teatro fisico | site specific

Balletto Civile/Michela Lucenti

"PAESAGGIO D' INTERNI / AZIONE DANZATA"

h 22 | danza | site specific

Giovanna Velardi

"LOOK ME INSIDE"

non stop – mostra fotografica

Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

SABATO 19 SETTEMBRE

dalle h 18 | performance itinerante site specific

Collettivo Amigdala

"LETTERE ANONIME PER UN CAMMINATORE"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

dalle h 19 | installazione sonora | site specific

Compagnia Lacasadargilla

"LA STANZA DELLA RIVOLUZIONE"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

h 19 | presentazione performativa del libro | reading | rap | slam poetry

MILITANT A / ASSALTI FRONTALI OFFICIAL PAGE

"Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo. La mia vita con il rap." di Luca Mascini

dalle h 20 | performance site specific | installazione | tv, radio, reading

Margine Operativo + L'ultimo nastro di Krapp

"TELERADIO METROPOLI"

h 21 | site specific | danza | musica | video

Sara Marasso & Stefano Risso | IL CANTIERE

"WALL DIALOGUE RESISTANCE"

h 22 | site specific | danza + fisica

Consorzio GranoLucisano

"Alix Mautner Aveva Grande Curiosità Per La Fisica Stagione 2 - …poi la cosa prese un’altra piega"

non stop | mostra fotografica

"Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019"

foto di:Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

DOMENICA 20 SETTEMBRE

h 18 | spettacolo| circo contemporaneo | pubblico dai 0 ai 99 anni

Madame Rebiné

"GIRO DELLA PIAZZA"

dalle h 18 | installazione sonora | site specific

Compagnia Lacasadargilla

"LA STANZA DELLA RIVOLUZIONE"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

h 21 | performance | teatro

Margine Operativo

"LA FRONTIERA"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

h 21.30 | performance | danza

Margine Operativo & Francesca Lombardo

"ODISSEA FURIOSA"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

non stop | mostra fotografica

"Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019"

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

VENERDI 25 SETTEMBRE

h 19 | presentazione del libro | reading

“The New York Nobody Knows: Walking 6.000 Miles in the City”

di WILLIAM B. HELMREICH |

presentazione a cura di Giuliano Santoro

intervengono: Carlo Cellamare - docente di urbanistica, Sapienza Università di Roma -

e Valerio Sirna / DOM-

dalle h 20 | performance site specific | installazione | tv, radio, reading

Margine Operativo + L'ultimo nastro di Krapp

"TELERADIO METROPOLI"

h 21 | danza | site specific

Carlo Diego Massari / C&C company

"DON'T BE AFRAID"

h 22 | spettacolo | teatro

Andrea Cosentino

"KOTEKINO RIFF_ esercizi di rianimazione reloaded"

non stop | mostra fotografica

"Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019"

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

SABATO 26 SETTEMBRE

dalle h 21 | site specific | danza

Salvo Lombardo / Chiasma

"ALONE IN THE MULTITUDE"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

h 21 | site specific | danza

Margine Operativo

"BEAUTIFUL BORDERS"

dalle h 21 | performance site specific | installazione | tv, radio, reading

Margine Operativo + L'ultimo nastro di Krapp

"TELERADIO METROPOLI"

h 22 | spettacolo | teatro

Compagnia Simone Amendola / Valerio Malorni

"ERAVAMO"

non stop | mostra fotografica

"Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019"

foto di:Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

DOMENICA 27 SETTEMBRE

h 17 | camminata pubblica | 4h

Valerio Sirnå + Arianna Lodeserto / DOM-

"MAMMA ROMA _ Esplorazioni urbane / Pratiche della percezione"

*è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it

h 18 | spettacolo | circo, acrobatica| pubblico dai 0 ai 99 anni

Max Pederzoli

"ONE MAN VARIETY"

h 21 | danza / teatro fisico | site specific | ‘30

C&C company

"RE-ACTION"

con i partecipanti al workshop Re-Action

non stop | mostra fotografica |

"Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2019"

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina

TOFFIA, Rieti

P.le Chiesa di San Lorenzo

2 giorni dedicati alle nuove generazioni di spettatori

SABATO 3 OTTOBRE

h 17 | spettacolo | teatro | un pubblico dai 7 anni

Teatro Delle Apparizioni

"RITORNO AL TEATRO"

DOMENICA 4 OTTOBRE

h 17 | spettacolo | circo e teatro | pubblico dai 0 ai 99 anni

Andréanne Thiboutot

"HOOPELAï"

h 18 | street concert

Veeblefetzer duo tascabile.

