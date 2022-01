Attività e visite didattiche da 2 a 14 anni per famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini e Ragazzi da 2 a 14 anni, Sabato 29 e Domenica 30 Gennaio a Roma più gli Speciali Colosseo e Mostra Klimt con Cicero in Rome:



- Sabato 29 mattina Bimbi età 2/4

Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo. Avvicinamento a Storia e Archeologia per i più Piccoli

- Sabato 29 pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino. Visita Guidata e Attività

- Sabato 29 pomeriggio Bambini età 4/11

Viaggiatori e Mercanti dell'Antica Roma. Alla Scoperta di Testaccio. Visita Guidata e Attività Didattica nel Rione

- Domenica 30 mattina Bambini età 4/11

Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività

- Domenica 30 mattina Bambini età 4/11

Alla Scoperta della Via Appia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nel Parco Archeologico

- Domenica 30 pomeriggio Bambini età 4/11

Da Roma Antica a Roma Barocca. Caccia al Tesoro Didattica a Piazza Navona. Visita Guidata e Attività

- Domenica 30 pomeriggio Ragazzi età 10/14

L'Antica Roma su Via dei Fori Imperiali. Caccia Fotografica Guidata

- Domenica 30 pomeriggio Bambini età 4/11

L'Arte Contemporanea, un gioco da ragazzi al MAXXI! Visita Guidata Didattica al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo

- Sabato 5 Febbraio Bambini età 4/11

Alla Scoperta del Colosseo. Visita Guidata e Attività Didattica

- Domenica 6 Febbraio Bambini età 4/11

Klimt, la Secessione e l'Italia. Visita Guidata Didattica alla Mostra

