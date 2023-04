"Vacanze di Pasqua", attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4) per le Vacanze di Pasqua da Giovedì 6 a Martedì 11 Aprile, a Roma con Cicero in Rome:



EVENTI DA 4 A 11 ANNI

Giovedì 6 Aprile

- (Pomeriggio) Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino. Visita Guidata e Attività



Venerdì 7 Aprile

- (Mattina) Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività

- (Pomeriggio) Il Mosaico dell'Antica Roma. Laboratorio Pratico su Arte e Storia

- (Pomeriggio) La Biodiversità al Museo Civico di Zoologia. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo



Sabato 8 Aprile

- (Mattina) Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e Attività

- (Mattina) Caccia al Tesoro Didattica al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Visita Guidata e Attività al Museo

- (Pomeriggio) Da Roma Antica a Roma Barocca. Caccia al Tesoro Didattica a Piazza Navona. Visita Guidata e Attività

- (Pomeriggio) L'Arte Moderna, un gioco da ragazzi alla GNAM! Visita Guidata Didattica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea



Domenica 9 Aprile Pasqua

- (Mattina) Caccia al Tesoro Didattica al Ghetto Ebraico. Visita Guidata e Attività

- (Pomeriggio) Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese. Visita Guidata e Attività nel Parco



Lunedì 10 Aprile Pasquetta

- (Mattina) Alla Scoperta della Via Appia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nel Parco Archeologico

- (Pomeriggio) Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività nel Parco



Martedì 11 Aprile

- (Mattina) Alla Scoperta delle Terme di Caracalla. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica

- (Pomeriggio) Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore! Visita Guidata e Attività Didattica alla Mostra



EVENTI DA 2 A 4 ANNI



Venerdì 7 Aprile

- (Pomeriggio) Arrabbiatissimi! (e altre emozioni). Letture e Laboratorio Manuale



Sabato 8 Aprile

- (Pomeriggio) Baby Safari al Museo Civico di Zoologia. Avvicinamento alla Biodiversità per i Bambini più Piccoli



Martedì 11 Aprile

- (Pomeriggio) Baby Caccia al Tesoro alla Centrale Montemartini. Avvicinamento alla Storia e all'Arte per i Bambini più Piccoli