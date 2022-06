Attività e visite didattiche per bambini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 24/06/2022 al 30/06/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni, da Venerdì 24 a Giovedì 30 Giugno a Roma con Cicero in Rome:



- Venerdì 24 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Sabato 25 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma. Visita Guidata e Attività Didattica



- Domenica 26 tardo pomeriggio Bimbi età 2/4

Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo. Avvicinamento a Storia e Archeologia per i più Piccoli



- Domenica 26 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Lunedì 27 tardo pomeriggio Bambini età 5/10

Vi presento Gustav Klimt, pittore! Laboratorio Pratico all'Aperto sull'Arte



- Martedì 28 tardo pomeriggio Bambini età 5/10

La Ceramica Preistorica. Laboratorio Pratico all'Aperto sulla Preistoria



- Mercoledì 29 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Giovedì 30 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Dall'Altra Parte del Fiume. Alla Scoperta di Trastevere. Visita Guidata e Attività Didattica nel Rione

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito https://ciceroinrome.blogspot.it/